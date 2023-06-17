Когда Украина может получить F-16 и сколько будут учиться пилоты: Резников озвучил прогноз

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников считает, что украинским пилотам может понадобиться всего четыре месяца, чтобы освоить современные истребители F-16. Это намного меньше, чем предусмотрено стандартными программами тренировок и меньше, чем ожидают партнеры.

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Об этом он сказал в интервью изданию "Настоящее время". В то же время министр предположил, что в Украине эти самолеты появятся не раньше нового года.

Он напомнил, что украинские пилоты проходили тренировки в США на авиатренажерах и по их результатам считается, что до шести месяцев будет достаточно.

"Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием скорее всего полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в пар. Я думаю, через четыре месяца это реалистично", – сказал Резников.

Глава Минобороны напомнил, что воины ВСУ освоили ППО Patriot за десять недель, а не десять месяцев, как ожидалось, а САУ CAESAR – за три недели вместо трех месяцев.

Отвечая на вопрос по поводу сроков, когда на вооружении ВСУ уже будут F-16, министр сказал, что в первую очередь нужно дождаться тренировочной программы. Там будут "понятны все этапы". Уже после этого можно будет примерно сказать, сколько это займет месяцев.

На уточнение о том, что Украина получит и поставит на вооружение F-16 минимум с нового года, министр ответил: "Не раньше".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские пилоты сказали, что готовы освоить современный высокоэффективный истребитель F-16 и с нетерпением ждут, когда смогут начать тренировки и использовать его в бою против оккупационной армии России. Военные смогут адаптироваться к самолету в кратчайшие сроки.