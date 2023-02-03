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Когда Украина может получить от США "крылатые бомбы" GLSDB с GPS-наводкой от Boeing: в Bloomberg назвали сроки

Руслан Рудомский
War
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Украина получит от США 'крылатые бомбы' GLSDB

В пятницу, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки должны объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Ожидается, что в него войдут так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с GPS-наводкой производства компании Boeing.

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Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц из Пентагона. Вместе с тем отмечается, что Украина получит эти бомбы не ранее чем через девять месяцев, поэтому их еще нужно заказать и изготовить.

"Как и другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Для первых поставок понадобится около девяти месяцев после того, как ВВС США заключат контракт", – пишет Bloomberg.

Отмечается, что финансирование высокоточных ракет будет поступать с 1,75 миллиарда долларов США в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI), разрешающей администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из запасов США. При этом, по словам одного из чиновников, который пожелал оставаться неназванным, первоначально компании Boeing будет выделено не больше 200 миллионов долларов.

Также, по данным издания, 3 февраля будет объявлено о выделении дополнительных 475 миллионов долларов США на вооружение для Украины из существующих запасов Министерства обороны США. Сюда войдут дополнительные противопехотные мины Claymore, зимнюю одежду, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование для поддержки ракет Patriot и ручные гранатометы Mk 153. Вооружение из этого списка может быть предоставлено гораздо быстрее.

Что за "крылатые бомбы" GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно с англ: Бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения цели оружие использует спутниковую систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему. Также у бомбы есть "крылья", которые разворачиваются в воздухе, что существенно увеличивает дальность и точность поражения.

Запускаться бомба GLSDB будет с помощью ракет с РСЗО MLRS-M270 и HIMARS, которые будут выводить ее на достаточную высоту и отсоединятся, после чего бомба раскроет крылья и продолжит корректируемый полет.

Одна бомба GLSDB способна пробить до одного метра железобетона. Из-за небольших габаритов она практически неуязвима перед российскими средствами ПВО.

''Крылатая бомба'' GLSDB с GPS-наводкой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на сегодняшний день Украина является главным получателем военной помощи от Соединенных Штатов Америки. По этому показателю она опередила лидеров прошлых лет – Израиль и Египет.

Из последнего, 21 декабря США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 1,8 млрд долларов. Среди прочего в него впервые войдут ракетная батарея Patriot и высокоточные бомбы.

В целом же США планируют обеспечить потребности Украины в вооружении на месяцы и годы вперед.

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