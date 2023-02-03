Когда Украина может получить от США "крылатые бомбы" GLSDB с GPS-наводкой от Boeing: в Bloomberg назвали сроки

В пятницу, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки должны объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Ожидается, что в него войдут так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с GPS-наводкой производства компании Boeing.

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Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц из Пентагона. Вместе с тем отмечается, что Украина получит эти бомбы не ранее чем через девять месяцев, поэтому их еще нужно заказать и изготовить.

"Как и другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Для первых поставок понадобится около девяти месяцев после того, как ВВС США заключат контракт", – пишет Bloomberg.

Отмечается, что финансирование высокоточных ракет будет поступать с 1,75 миллиарда долларов США в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI), разрешающей администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из запасов США. При этом, по словам одного из чиновников, который пожелал оставаться неназванным, первоначально компании Boeing будет выделено не больше 200 миллионов долларов.

Также, по данным издания, 3 февраля будет объявлено о выделении дополнительных 475 миллионов долларов США на вооружение для Украины из существующих запасов Министерства обороны США. Сюда войдут дополнительные противопехотные мины Claymore, зимнюю одежду, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование для поддержки ракет Patriot и ручные гранатометы Mk 153. Вооружение из этого списка может быть предоставлено гораздо быстрее.

Что за "крылатые бомбы" GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно с англ: Бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения цели оружие использует спутниковую систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему. Также у бомбы есть "крылья", которые разворачиваются в воздухе, что существенно увеличивает дальность и точность поражения.

Запускаться бомба GLSDB будет с помощью ракет с РСЗО MLRS-M270 и HIMARS, которые будут выводить ее на достаточную высоту и отсоединятся, после чего бомба раскроет крылья и продолжит корректируемый полет.

Одна бомба GLSDB способна пробить до одного метра железобетона. Из-за небольших габаритов она практически неуязвима перед российскими средствами ПВО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на сегодняшний день Украина является главным получателем военной помощи от Соединенных Штатов Америки. По этому показателю она опередила лидеров прошлых лет – Израиль и Египет.

Из последнего, 21 декабря США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 1,8 млрд долларов. Среди прочего в него впервые войдут ракетная батарея Patriot и высокоточные бомбы.

В целом же США планируют обеспечить потребности Украины в вооружении на месяцы и годы вперед.

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