'Когда вышел из окружения, был зеленый как лягушка': военный рассказал о тяжелом ранении, операции и спортивных соревнованиях

Физические и психологические травмы стали неотъемлемой частью реальности многих украинских воинов. Но большинство из них превращают эти вызовы в возможности.

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Мы поговорили с героем, опыт которого доказывает, что жизнь после ранения может быть яркой и полной смысла.

Воевали семьей в одном батальоне

Герман Золотарев, 33-летний уроженец Чугуева Харьковской области, до полномасштабного вторжения России был гражданским. Он работал в разных сферах – от газового хозяйства до завода. Но военная служба не была для него чем-нибудь новым. До 2022 года он успел побывать в зоне АТО в составе 92 бригады ВСУ. После окончания контракта Герман планировал вместе с женой переехать в Польшу, но обстоятельства сложились иначе.

24 февраля 2022 года оставило его в памяти неизгладимый след.

"Отчима подняли по тревоге в 5 утра, он сразу же поехал в часть. Мама, которая была в запасе первой очереди, получила вызов чуть позже, где-то в 6:00–6:30. Мы уже не спали – Чугуев находится очень близко к границе, всего за 60 км до России. Утром весь город уже гудел", – рассказывает он.

Не сомневаясь ни минуты, Герман принял решение встать на защиту страны. В первый день, в 9 утра, он уже был в военкомате Чугуева.

Пытался спасти товарища

3 декабря 2022 года, во время выполнения боевого задания в Луганской области, недалеко от дороги Сватово–Кременная, его группа попала под вражеский обстрел.

"Мы с товарищами оказались под обстрелом в танке. Первые прилеты тяжело ранили ребят. Одному оторвало ногу, я бросился спасать побратима. Только затянул его в окоп, не успел спрятаться – и мне прилетело, оторвало руку", – вспоминает Герман тот роковой день.

Несмотря на свое ранение, Герман сумел спасти жизнь побратима. Тот парень выжил, вернулся домой. Но, делится Герман, воин психологически не справился со своей травмой, поэтому, к сожалению, его уже нет.

Прошел четыре километра после потери руки

Момент ранения и последующая эвакуация стали для Германа Золотарева настоящим испытанием на прочность. Тогда он сумел сохранить самообладание и решительность.

"Наложил себе жгут, перемотал рану. Потом еще спросил у ребят, есть ли двухсотые (погибшие. – Ред.). Они сказали, что нет. Вызвал эвакуацию и почти 4 км шел к месту назначения", – вспоминает Герман.

Потеря крови у Германа была существенной. Когда он добрался до своих, его едва узнали.

"Я был зеленый, как лягушка, от большой потери крови. Мои ребята, когда увидели меня, удивились. Говорят: "А ты вышел из окружения!" – вспоминает он.

Осознание потери руки пришло не сразу. Но состояние самой руки было критическим, и уже тогда было ясно, что спасти конечность не удастся. Рука висела на одном сухожилии, были перебитые части. Первая сознательная мысль после ранения – удивление от того, что выжил в таких условиях.

"Я удивлялся, что это была только рука. Я еще так на себя после прилета посмотрел, сначала низко голову опустил, смотрю – как будто цел. Думаю, как такое может быть?" – рассказывает Герман.

Юмор на операционном столе

Пребывание в госпитале Герман вспоминает не без юмора.

"Хирург спросил меня: "Ты, брат, куришь?". Я говорю: "Да, айкос". Он мне айкос зарядил прямо на хирургическом столе. Я говорю: "А что, так можно?". Он говорит: "Тебе можно ", – говорит военный, вспоминая этот сюрреалистический момент.

После операции Герман позвонил по телефону жене, которая очень плакала от шока. Но уже на следующий день, приехав к нему в Днепр, она проявила невероятную силу духа и поддержала супруга.

"Она посмотрела на меня и сказала: "Ну, ты у меня правшей был, правшей и остался. Ничего страшного, главное, что яйца не оторвало", – с юмором говорит Герман.

Люди смотрят на протез с восхищением

После ранения защитник прошел долгий путь реабилитации и протезирования. Он решил остаться в Украине. Любопытно, что Герман не всегда носит протез, поскольку много занимается спортом. Поэтому с ним иногда просто неудобно выполнять упражнения. Протез мужчина надевает, когда выходит в социум – с женой в ресторан или еще куда-то.

"Люди смотрят на протез с восхищением – он очень красивый. Прямо под мою личность. У меня дочке полгодика, она еще не понимает. Смотрит, что есть что-то, но что это – пока еще не понимает", – говорит мужчина.

Мужчина с благодарностью вспоминает, как его поддержали близкие. Но признает, что не всем так везет.

"Есть проблема, когда молодые семейные пары, недавно женившиеся, сталкиваются с такой бедой. Некоторые девушки не знают, как будет дальше, и бросают парней. В таких случаях у мужчин состояние ухудшается", – объясняет Герман.

Спортивные соревнования и горы

После возвращения с фронта военный не только адаптировался к новой жизни, но и нашел новое призвание в спорте и помощи другим ветеранам.

"Я нашел очень много друзей в ветеранском сообществе, особенно через спортивные соревнования", – говорит он.

Защитник добавляет, что один из побратимов стал его кумом. Так что Герман будет крестить ребенка – это уже почти родственные отношения.

Сегодня Герман – спортивный менеджер, организует тренировки и соревнования для ветеранов.

"Чтобы ребята не лежали в госпитале, не скучали, мы вывозим их в город, чтобы они привыкали к тому, что люди будут по-разному смотреть. В центре реабилитации все привыкли к раненым, а в городе может найтись ребенок, который будет тыкать пальцем. Это вызывает триггеры у ветеранов, но им нужно привыкать к этому", – говорит он.

Герман в детстве занимался лёгкой атлетикой, играл в настольный теннис. Впрочем, после ранения возобновил спортивную активность и достиг хороших результатов.

"Я попал в состав национальной сборной среди ветеранов. Представлял Украину в Америке на Air Force and Marine Corps Trials, где получил бронзовую медаль", – делится мужчина.

Герман также участвует в экстремальных мероприятиях. Недавно он вместе с другими ветеранами совершил поход в горы, а именно на гору Кострича высотой 1585 метров. Это был самый массовый поход в горы людей с ампутациями, который, возможно, попадет в Книгу рекордов Украины.

Фантомные боли все еще беспокоят мужчину. С самого начала они были сильными. Сейчас Герману стало легче. У некоторых боли не проходят до конца жизни.

О "внутренних опорах" во время войны

Ветеранам, пытающимся адаптироваться к гражданской жизни, Герман советует не вешать нос. Жизнь на ранении не остановилась. Надо двигаться дальше, открывать новую страницу жизни и собственным примером показывать другим ребятам, получившим травму, что нужно жить.

История Германа Золотарева – мощный пример того, как можно не только преодолеть свои трудности, но и стать опорой для других. Его путь от раненого бойца до активного спортсмена и организатора, который помогает другим ветеранам, очень вдохновляет и мотивирует.

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