Когда заканчивается БК, в ход идут колеса: украинские десантники на БТР Stryker эффектно расправились с врагом на Курщине. Видео

Украинские военные продолжают наносить потери российским войскам на Курщине. Наших воинов не останавливает даже отсутствие боекомплекта – это продемонстрировали десантники 80-й бригады, которые на бронетранспортере Stryker гоняли оккупантов по полю.

Видео дня

Так экипаж БПР ликвидировал захватчиков даже после того, как у него кончился БК. Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Если у десантника заканчивается БК, он давит противника броней и колесами!" – сказано в подписи к видео.

"На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80-й Галицкой бригады на Курщине гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами", – отметили в бригаде.

Там рассказали, что после тяжелых боев у десантников закончился боекомплект, а противник был совсем рядом и представлял опасность. Военные добавили, что пока механик-водитель "искал" свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка БТР и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия.

"Такой характер и закаленность у воинов-десантников!" – отметили в ДШВ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курщине, воюя за Россию, 2 января погиб сербский наемник Братислав Живкович (позывной "Кома"). Фанат Кремля принимал участие в агрессии против Украины с 2014 года, за что был награжден медалью "за возвращение Крыма".

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