На Курщине ликвидировали сербского наемника Братислава Живковича: что известно

На Курщине, воюя за Россию, 2 января "задвухсотился" сербский наемник Братислав Живкович (позывной "Кома"). Фанат Кремля участвовал в агрессии против Украины с 2014 года, за что был награжден медалью "за возвращение Крыма".

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О ликвидации преступника уведомили блоги и Telegram-каналы, близкие к Москве, и сербская пресса. Официальных подтверждений пока нет.

На странице террориста в Facebook 3 января появилось сообщение Зорана Андреича, заместителя командующего сербского экстремистского движения Cetniciki Pokret: мол, Живкович был ранен, но якобы не умер. Последующих разъяснений (по состоянию на вечер 5 января) в аккаунте опубликовано не было.

По информации украинского блогера Анатолия Штефана, "Кома" – командир вражеской штурмовой роты 150 полка – перешел в ряды "двухсотых".

Живкович (1975 г.р.) с 2014-го помогал россиянам оккупировать Крым, участвовал в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Севастополя" (действовал, в частности, на блокпосте "Верхнесадовое"). Также боевик вел войну против Украины на Донбассе.

В 2017 году его депортировали из Румынии из-за шпионажа в пользу Российской Федерации. Преступнику запретили въезд в Румынию (а затем и в 15 других стран НАТО) на 15 лет.

В 2018-м был арестован в Сербии по подозрению в вербовке граждан для войны в Украине на стороне РФ. По данным следствия, наемникам он предлагал по 200 евро в месяц. В апреле 2019 года прокуратура приостановила это расследование.

Оккупант находится под следствием Офиса генерального прокуратура Украины как участник группировки Unite Continentale – подразделения боевиков "ЛНР", состоявшего из иностранцев.

В 2022 году было объявлено, что Живкович получил серьезную травму. Лечение он проходил в Москве.

17 декабря 2024-го "военкоры" противника хвастались, что в Живковича прилетел украинский FPV-дрон, но "чудом не взорвался". В тот раз он получил ушиб ребер и был эвакуирован. На видео, опубликованным в Facebook, боевик обещал, что будет воевать "до победы".

Как писал OBOZ.UA, в ГУР МО Украины сообщили о ликвидации начальника штаба батальона "Шторм Осетия" Сергея Мельникова в Запорожской области. Воины расчета FPV подразделения "Кракен" получили информацию о маршруте и графике передвижения оккупанта – и устроили засаду, ударив по его авто.

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