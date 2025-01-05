Разведчики ГУР ликвидировали начштаба батальона оккупантов 'Шторм-Осетия' Сергея 'Кама' Мельникова. Видео

Начальника штаба батальона "Шторм Осетия" Сергея Мельникова в Запорожье ликвидировали бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Воины расчета FPV подразделения "Кракен" получили информацию о маршруте и графике передвижения оккупанта – и устроили засаду, ударив по его авто.

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Вместе с начальником штаба был ликвидирован водитель. Подробности рассказали в ГУР.

"29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм Осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "Кама" Мельникова и его водителя", – отмечено в сообщении.

В ГУР рассказали, что разведчики Департамента активных действий получили оперативную информацию по маршруту и графику передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области. С учетом разведданных, аэроразведчики ГУР спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков.

"Сначала операторы дронов искусно испугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Перепуганный российский шофер резко сменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое. Оба оккупанта уничтожены", – раскрыли операции по ликвидации в ГУР.

Там же показали видео ликвидации.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по Льгову на Курщине был ликвидирован российский подполковник, командир батальона РФ Малецкий.

В тот день, 25 декабря, украинские воины уничтожили сразу нескольких командиров армии захватчиков. В их числе заместитель командира 810-й бригады морской пехоты армии РФ и командир отдельного инженерно-саперного батальона.

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