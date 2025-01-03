Удар ВСУ по Льгову в Курщине: появилась информация о гибели подполковника, командира батальона Малецкого. Фото и подробности

Вооруженные силы Украины в городе Льгов в Курской области 25 декабря ликвидировали сразу нескольких командиров армии захватчиков. В их числе заместитель командира 810-й бригады морской пехоты армии РФ и командир отдельного инженерно-саперного батальона.

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Об ударе по штабу оккупантов во Льгове ранее сообщали в управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ. Именно тогда стало известно о смерти заместителя командира 810-й бригады морской пехоты Салима Паштова.

А уже 2 января оккупанты в РФ сообщили, что там также был убит командир 656-го отдельного инженерно-саперного батальона, подполковник Павел Малецкий.

Оба командира во время удара ВСУ по Льгову находились в штабе.

Вместе с Пашатовым и Малецким в здании находились и другие российские военные из командиров, из которых семеро погибли. Как отмечали в Страткоме ВСУ, "в результате, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих ВС РФ, большинство из которых являлись офицерами штаба".

Не исключено, что Малецкий был в числе "трехсотых", то есть раненых из-за удара ВСУ окупантов, а в "двухсотые" он перешел уже в больнице.

656-й отдельный инженерно-саперный батальон окупантов входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Известно, что военнослужащие этой дивизии были среди сил, которые оккупировали Бучу в начале 2022 года. Именно они расстреливали безоружных мирных жителей.

Глава всей дивизии генерал-майор Сергей Чубарикин является военным преступником, в Украине ему заочно объявлено подозрение.

Осенью 2022 года эта дивизия попала под Херсон, где пыталась сдерживать продвижение сил ВСУ в Берислав. В это время 656-й отдельный инженерно-саперный батальон миновал сам Херсон.

В августе 2023 года сообщалось о переброске солдат Чубарикина на запорожский фронт, а через год – на Курщину. Здесь 656-й отдельный инженерно-саперный батальон строит оккупантам укрепления.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года российские оккупационные войска вполне ожидаемо установили абсолютный рекорд по потерям личного состава. В другом отличился некоторый спад потерь по технике, что обусловлено растущим дефицитом в войсках. В целом, за 2024 год РОВ потеряли в Украине столько сил и средств, сколько суммарно не теряли как РФ, так и СССР во всех войнах и конфликтах после Второй мировой войны.

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