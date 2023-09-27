Кого не могут мобилизовать в Украине с 1 октября, несмотря на военное положение: разъяснение

Верховная Рада продлила сроки военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. При этом остаются категории граждан, которые могут быть освобождены от призыва в военкомат.

Перечень причин, по которым мужчина призывного возраста не подлежит обязательной службе в армии, остается прежним. В Минобороны перечисляют их:

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

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мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18-23 года) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной Рады АР Крым.

Также ограничение касается сотрудников следующих служб:

военное управление, воинские части, учреждения, предприятия и организации;

ВСУ;

Министерство обороны Украины;

Служба безопасности Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Национальная гвардия Украины;

Служба внешней разведки Украины;

Национальная полиция Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Национальная гвардия Украины;

Национальное антикоррупционное бюро Украины;

налоговая милиция;

Управление государственной охраны Украины;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области мужчина был приговорен к испытательному сроку за то, что не явился в учебный центр ВСУ после получения повестки. Сам обвиняемый объяснил отказ от мобилизации беременностью своей девушки.

В то же время в украинском парламенте не исключают, что мобилизация может быть усилена, если страна-агрессор РФ мобилизует несколько сотен тысяч человек в свои войска. Уже осенью оккупанты могут начать соответствующие призывные мероприятия.

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