Кого не могут мобилизовать в Украине с 1 октября, несмотря на военное положение: разъяснение
Верховная Рада продлила сроки военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. При этом остаются категории граждан, которые могут быть освобождены от призыва в военкомат.
Перечень причин, по которым мужчина призывного возраста не подлежит обязательной службе в армии, остается прежним. В Минобороны перечисляют их:
- те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;
- те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
- мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18-23 года) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
- те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- народные депутаты, депутаты Верховной Рады АР Крым.
Также ограничение касается сотрудников следующих служб:
- военное управление, воинские части, учреждения, предприятия и организации;
- ВСУ;
- Министерство обороны Украины;
- Служба безопасности Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Служба внешней разведки Украины;
- Национальная полиция Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Национальное антикоррупционное бюро Украины;
- налоговая милиция;
- Управление государственной охраны Украины;
- Государственное бюро расследований;
- Государственная исполнительная служба Украины;
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области мужчина был приговорен к испытательному сроку за то, что не явился в учебный центр ВСУ после получения повестки. Сам обвиняемый объяснил отказ от мобилизации беременностью своей девушки.
В то же время в украинском парламенте не исключают, что мобилизация может быть усилена, если страна-агрессор РФ мобилизует несколько сотен тысяч человек в свои войска. Уже осенью оккупанты могут начать соответствующие призывные мероприятия.
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