Кого в Украине могут мобилизовать в июне и какие изменения произошли в работе ВЛК: разъяснение

В результате военной агрессии со стороны Российской Федерации, в Украине была объявлена общая мобилизация и введенное военное положение. Согласно этим мероприятиям, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации.

Видео дня

Каждый военнообязанный должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая устанавливает его пригодность к военной службе. OBOZREVATEL сообщает, что в Украине были приняты законопроекты №9154 и №9158, которые вносят определенные изменения в процедуру оформления документов для медицинского обслуживания военнослужащих и усовершенствуют систему прохождения медицинских осмотров военнообязанных.

В частности, в работе военно-врачебных комиссий (ВЛК) произошли следующие изменения:

Теперь ВЛК будут работать не только при Территориальных центрах комплектования (ТЦК), но и в гражданских медицинских учреждениях, в частности, в больницах и поликлиниках.

Для обеспечения проведения медицинских осмотров военнообязанных работникам ВЛК будет выделено отдельное финансирование.

Военнообязанные смогут записаться на определенное время в электронную очередь для прохождения ВЛК.

В целях предоставления информационной поддержки военнообязанным лицам будет установлена горячая телефонная линия.

Будет налажен электронный обмен документами между ТЦК, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями. Медицинские учреждения, действующие в системе Министерства обороны, получат доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медицинских учреждений.

Таким образом, работники военно-врачебной комиссии будут иметь полный доступ ко всем результатам обследований и информации о состоянии здоровья каждого военнообязанного, включая его медицинскую историю.

В результате этого военнообязанные, ранее не имевшие зарегистрированных заболеваний, уже не смогут уклоняться от мобилизации, ссылаясь на "внезапные" болезни. В случае выявления заболеваний у лица ему может быть назначено дополнительное медицинское обследование.

Отметим, что в Украине была продолжена общая мобилизация, и уже с июня на первом этапе будут призваны на службу следующие категории мужчин:

Мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые являются пригодными или ограниченно пригодными с учетом их состояния здоровья во время военного положения и не имеют опыта военной службы.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны с учетом их состояния здоровья во время военного положения и имеют опыт военной службы.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, ранее были сняты или исключены с военного учета (владельцы белого билета) и были признаны годными или ограниченно годными ввиду их состояния здоровья решением военно-врачебной комиссии, при условии, что они не совершили тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, какие инфекционные и паразитарные болезни являются основанием для признания непригодным во время военного положения.

OBOZREVATEL писал, почему "белый билет" не всегда освобождает от мобилизации и какие категории непригодности к службе отличают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!