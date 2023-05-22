Почему "белый билет" не всегда освобождает от мобилизации и какие категории непригодности к службе различают: разъяснение

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 и призывают даже тех, кого раньше считали непригодными к службе. В этой связи многих интересует вопрос: действительно ли освобождает от мобилизации так называемый "белый билет"?

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Ответ на этот вопрос в комментарии "Телеграфу" дал адвокат Дмитрий Цыплицкий. Он отметил, что в Украине военные билеты бывают разных категорий и определяют степень годности военнообязанного к прохождению военной службы.

"Белый военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья. Но не все так просто, "белый цвет" еще не означает освобождения от мобилизации", – отметил Цыплицкий и назвал несколько категорий непригодности к военной службе.

Категория "В" (ограниченная пригодность)

Военнообязанные из этой категории в мирное время призыву не подлежат, а в военное время могут быть призваны, но после прохождения медкомиссии врачи четко определяют, что призывник может делать, а что нет.

В эту категорию попадают люди с кишечными инфекционными болезнями, вирусными заболеваниями кожи, слизистой или нервной системы, а также с другими заболеваниями.

Категория "Г" (временная непригодность)

Эти призывники освобождаются от прохождения военной службы на срок от 6 до 12 месяцев из-за состояния здоровья. Категория "Г" кажется военнообязанным, перенесшим острые хронические заболевания, травмы или операционные хирургические вмешательства.

После окончания отсрочки им снова придется пройти медкомиссию, которая даст выводы о пригодности или непригодности к службе в целом.

Категория "Д" (полная непригодность)

Военнослужащие с этой категорией полностью освобождаются от призыва и мобилизации.

В эту категорию попадают люди с тяжелыми болезнями, вроде ВИЧ, сифилис, тяжелая форма сахарного диабета, шизофрения, умственная недостаточность, эпилепсия. Также поводом для получения категории "Д" может являться отсутствие конечностей или жизненно важных органов, слепота или глухота.

Чтобы установить категорию непригодности, каждый призывник проходит полноценное медицинское освидетельствование хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, а при наличии медицинских показаний дополнительно врачами других специальностей.

Отдельно адвокат подчеркнул, что степень тяжести болезни определяют военно-врачебные комиссии (ВВК) в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (экс военкоматах), а потому справка от частного медицинского учреждения не является весомым поводом для освобождения от службы, хотя и может помочь врачам быстрее установить диагноз.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, куда могут отправить служить ограниченно подходящих лиц во время военного положения в Украине.

Что такое мобилизация

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения армии новыми военнослужащими, который проводится одновременно на всей территории Украины. Подлежат мобилизации все граждане от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путём вручения повесток.

Есть четыре очереди общей мобилизации (не стоит путать с волнами), которые сформированы в соответствии с возможностями кадрового потенциала граждан Украины.

Первая очередь – оперативный резерв. Это бывшие военнослужащие младше 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС.

Вторая очередь – бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь.

Третья очередь – мобилизационный резерв. Это офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

Четвертая очередь – так называемый общественный резерв. Это все другие граждане Украины, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

При этом следует обратить внимание, что обнародованная ранее в СМИ информация о якобы четырех волнах мобилизации не соответствует действительности. В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет деления на волны мобилизации. Опровергают наличие волн и в Вооруженных силах Украины.

"В Украине нет никаких волн, а происходит общенациональная мобилизация в условиях военного положения. А путаница с волнами возникла из-за того, что они были в 2014-2015 годах, когда началась война на востоке Украины. Пока мобилизация не делится на этапы", – объяснили в Сухопутных войсках ВСУ.

Напомним, что 2 мая 2023 года в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 18 августа 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Как правило, в первую очередь в армию забирают тех, у кого есть опыт в военном деле. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

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