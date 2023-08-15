Колаборантка из Казачьих Лагерей пожаловалась, что оккупанты кинули ее с 'эвакуацией': теперь боится мести от местных. Фото

Колаборантка из Казачьих Лагерей в Херсонской области Людмила Имшеницкая пожаловалась, что российские оккупанты "кинули" ее с эвакуацией. Теперь предательница опасается мести украинских патриотов и не знает, как выбраться из пока еще оккупированного поселка.

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Как сообщили в Telegram-канале "База предателей Херсона", до оккупации женщина была безработной. Сейчас Имшеницкая занимает должность директора Дома культуры.

Своими жалобами коллаборантка поделилась в одном из местных чатов. Она плакалась, что давно сотрудничает с "администрацией" и надеялась на какую-то "благодарность".

"Но как только началась заваруха – все телефоны молчат", – рассказала предательница.

Она также сообщила, что получила угрозы от местных жителей, ожидающих прихода ВСУ.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ совершили очередной рейд на временно оккупированное левобережье Херсонской области. В частности, в районе населенного пункта Казачьи Лагери было подорвано до 7 катеров, в каждом из которых было 6-7 человек.

Однако в Генеральном штабе ВСУ не подтвердили информацию о рейде и прорыве обороны Вооруженными силами Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на данный момент. Мы просим и обращаемся ко всем в очередной раз доверять только официальным источникам", – заявила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который во время оккупации города присягнул "на верность России", помогал врагу проводить массовые репрессии и участвовал в пытках украинцев. Теперь ему самому грозит до 15 лет лишения свободы;

– также СБУ задержала экс-чиновника оборонного департамента Херсонской ОГА. Коллаборанта уличили в процессе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

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