Количество забронированных от мобилизации постоянно растет: в Минобороны назвали цифры

В Украине бронированием от мобилизации по состоянию на 19 августа 2024 года воспользовались около 930 000 военнообязанных граждан. В Министерстве обороны считают, что через неделю это количество перешагнет отметку в 1 000 000 граждан.

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Статистику озвучил заместитель главы МО Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий". Об этом пишет Forbes Ukraine.

Как отметил Гаврилюк, в военное время одним приходится воевать, другие должны работать на оборону. Это нормальное устройство защиты страны.

Пока что мобилизация не обеспечивает войско личным составом в полной мере. Ведь чтобы стать бойцом, мобилизованному нужно от трех до шести месяцев.

Гаврилюк выступает за то, чтобы наша экономика стала на военные рельсы, но сейчас в Украине "единицы предприятий работают в три смены". Вместе с тем, поддержка от Запада не увеличивается и увеличиваться не будет, считает замминистра.

Тем временем Россия не уменьшает, а увеличивает присутствие на временно оккупированных территориях. В начале 2024-го группировка РФ насчитывала 440 000 человек на ВОТ, сейчас – около 600 000. К концу года ожидается рост численности оккупантов до 800 000.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федор Вениславский, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, заявил: новый закон о мобилизации в Украине выполнил свою миссию. После того как он заработал, большинство граждан в возрасте от 18 до 60 лет обновили свои военно-учетные данные.

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