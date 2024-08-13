"Новый закон выполнил свою миссию": Вениславский рассказал о темпах мобилизации в Украине

Новый закон о мобилизации в Украине выполнил свою миссию. После того как он заработал, большинство граждан в возрасте от 18 до 60 лет обновили свои военно-учетные данные.

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Такое мнение высказал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Украинского радио". "Ту цель, которую мы закладывали в закон, он выполнил", – сказал парламентарий в ответ на вопрос об эффективности нового закона.

По словам Вениславского, на сегодня в Украине есть "понятная система учета военнообязанных".

"Большинство граждан от 18 до 60 лет обновили свои военно-учетные данные. Мы понимаем, кто в Украине может быть мобилизован. Мобилизационные процессы, которые продолжаются после начала полномасштабного вторжения после вступления закона в силу, вышли на другой качественный уровень. Закон выполнил свою миссию", – констатировал он.

В то же время Вениславский анонсировал изменения в закон, при которых ограниченно пригодных граждан в возрасте до 25 лет не будут мобилизовывать, а у уже мобилизованных будет возможность уволиться со службы.

"Для восстановления социальной справедливости комитет наработал изменения в закон. Законопроект предусматривает не только невозможность призыва на военную службу такой категории граждан, но также предусматривает возможность увольнения тех, кто был призван на военную службу из такой категории ограниченно пригодных", – рассказал нардеп.

Кроме того, граждане младше 25 лет смогут заключить контракт на один год:

"В Украине граждане, которые самостоятельно изъявили желание вступить на военную службу, могут это также сделать с 18-летнего возраста. Граждане до 25-летнего возраста могут заключить контракт даже на один год".

По словам Вениславского, пока вряд ли можно сказать, что все мобилизационные проблемы уже решены.

"Мы видим количество людей, которые не желают служить несмотря на то, что отвечают критериям закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В силу разных объективных и субъективных причин они пытаются избежать мобилизации", – говорит нардеп.

В то же время, он добавил: в целом законодательные новеллы, которые оборонный комитет Рады разработал, а депутаты приняли и которые уже действуют почти три месяца, доказали свою эффективность.

"На сегодняшний день мобилизационные процессы идут практически в полном соответствии с теми потребностями, которые формирует Генеральный штаб. Каких-то существенных недостатков в процессе осуществления мобилизации на сегодняшний день уже значительно меньше", – сказал Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раду внесли на рассмотрение законопроект о внесении изменений в закон о службе лиц младше 25 лет. Цель документа – устранить некоторые правовые коллизии, возникшие после принятия нового закона о мобилизации.

В парламенте говорят, что ТЦК и СП уже в конце сентября могут начать рассылать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные до 16 июля по требованию закона.

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