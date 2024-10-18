Команда Белого дома приедет в Украину: Зеленский рассказал, когда Украина получит фидбек по мирному плану

Украина ожидает команду Белого дома. В ближайшее время в Киев прибудет делегация США с фидбеком на План победы.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона Единые новости. По его словам, уже в скором времени Украина получит ответы.

Зеленский рассказал, что фидбек от США был "почти сразу", когда украинские чиновники поехали туда и работали над вопросами плана приглашения Украины в НАТО и усиления украинской армии прямо сейчас.

"О фидбеке: я жду команду Белого дома в Украине. В ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "позитивная поддержка плана союзниками – это уже шаг вперед".

А что касается критиков плана победы Украины, то, по словам Зеленского, у них пока просто нет альтернативы.

"У них нет альтернативы. Просто нет. Да, они могут сказать о замороженном конфликте. Но вопрос – что будет послезавтра, когда Путин соберется с силами снова? Не будет ли попытки повторить 2022 год? Кто гарантирует? И тут уже никто руку не поднимает". , никто не комментирует", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал о реакции Запада на План победы Украины. По словам главы государства, партнеры отреагировали так же, как и раньше, на просьбу передать Киеву системы ПВО Patriot или истребители F-16, которые они сначала отказались предоставить, но в результате поставки были осуществлены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!