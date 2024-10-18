'Путин понимает только силу': Зеленский рассказал о реакции Запада на План победы

Президент Владимир Зеленский рассказал, какой была реакция союзников на Западе на представленный им План победы Украины. По словам главы украинского государства, партнеры отреагировали так же, как и прежде на просьбы передать Киеву системы ПВО Patriot или истребители F-16, которые они сначала отказались предоставить, но в итоге поставки были осуществлены.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью британской газете Financial Times после визита на саммит ЕС в Брюсселе 18 октября. В четверг он представил свой план 27 лидерам ЕС, а также встретился с представителями крупнейших партиями в ассамблее Европейского Союза.

Как говорится в материале, украинский президент сравнил реакцию партнеров на его План победы с обсуждениями поставок Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16 в прошлом, от которых на Западе сначала отказались, но затем постепенно пришли к согласию в этом вопросе.

"Реакция на план победы точно такая же, как на Patriots, F-16... Но мы должны это сделать. Это единственный способ выжить. Война не закончится, пока Путин не почувствует, что ему нужно закончить. А он понимает только силу", – сказал Зеленский.

Он добавил: итог войны зависит не от России, а от воли партнеров Украины.

"Большинство на нашей стороне. Но мы должны оказывать давление на других", – сказал президент.

Как отмечает Financial Times, президент Евроарламента Роберта Метсола заявила на саммите в Брюсселе, что среди законодателей блока "нет усталости от Украины".

"Нам нужно заново открыть лидерство и мужество, которые украинцы демонстрируют на поле боя. Это послание важного сигнала (приглашение вступить в НАТО. – Ред.). Показать, что есть путь, как и статус кандидата в ЕС", – сказала она, выступая вместе с Зеленским.

Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь сказал: "Украина станет членом НАТО в будущем... вопрос именно в том, когда, и я не могу ответить на это сейчас, в данный момент".

Напомним, Киев подал заявку на вступление в НАТО и ЕС в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Зеленский представил План победы в Верховной Раде. Документ содержит пять пунктов, три из них пока не разглашаются. Четыре должны реализоваться во время войны, пятый – уже после ее завершения.

По словам президента, западные партнеры отреагировали на его план практично. Сейчас команды сосредоточены на проработке деталей эффективной поддержки, рассказал Зеленский.

По мнению главы государства, если реализация Плана победы начнется в ближайшее время, войну можно закончить уже в 2025 году. Однако это требует срочных действий, прежде всего, от партнеров Киева, подчеркнул украинский лидер.

Как рассказали в Офисе президента, План победы Украины не предусматривает освобождения всех оккупированных территорий военным путем. Основная идея – заставить страну-агрессора покинуть эти территории, поскольку цена за их содержание станет для Москвы слишком высокой.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что в Плане победы по сути нет "ничего нового", и призвал Запад поддержать Украину. По словам политика, сейчас самый плохой момент для переговоров с Россией, поскольку диктатор Владимир Путин считает, что загнал Украину в тупик.