Команда 'Довбуша' развернет производство 4 тысяч дронов-камикадзе в месяц, – Яценко

Разработчик БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко по заказу военных подразделений разворачивает в Украине производство дронов-камикадзе "Котигорошко", которые могут нести до 5 кг взрывчатки на расстояние до 50 км. Об этом он рассказал в интервью "Бизнес.Цензор".

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"Мы поняли, что нам нужны одноразовые камикадзе. Они управляются операторами до последней секунды, до столкновения. Именно визуальный контроль оператора позволяет наиболее точно поразить цель. Но те камикадзе, которые массово собираются в Украине, имеют ограниченную дальность. До пяти, до шести километров, и дальше никак. Когда говорим о дальнобойных камикадзе, мы должны иметь ретрансляцию, поэтому у "Довбуша Т-20" появляется еще одна функция – он сопровождает ударные дроны и ретранслирует сигнал. Дальность наших камикадзе до 50 км. Не тактическая глубина, как у Mavic, а уже оперативная. Это вражеские станции РЭБ и бронетехника. У нас пять килограммов боеприпаса. Достаточно, чтобы прожигать броню даже при правильном построении брони. Мы провели опрос среди команд, работающих с "Довбушем". 4 000 ударных дронов в месяц – такой запрос от военных мы получили", – рассказал Владимир Яценко.

Также он отметил, что его команда разработала новую модификацию ударного беспилотника "Довбуш Т-20" с размахом крыла 4,5 м и дальностью полета до 1000 км.

"Довбуш" стал ударным. Он выполняет все функции. Это и разведчик, и корректировщик, и теперь может сбрасывать боеприпасы. Довбуш Т-20 оснащен конструкцией с подвесом для их закрепления. Себестоимость новой модели составляет $8 тыс. У нас нет цены, потому что мы не продаем наши самолеты. Мы их сами бесплатно передаем в воюющие подразделения. У меня в WhatsApp полный иконостас – подразделения ВСУ, СБУ, пограничная служба. Мы работаем со всеми. Единственное условие от нас как от производителя – мы учим команды, которые будут работать с самолетом. Пытаемся, чтобы обучалось три человека: пилот, оператор, техник. После учебы передаем самолет. Мы уже научили более 200 команд. Сейчас мы получаем допуск на эксплуатацию сразу на два борта - Довбуш Т-20 и дрон-камикадзе Котигорошко, - рассказал Владимир Яценко.