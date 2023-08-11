Командир взвода ВСУ рассказал, как можно увеличить количество контрактников в армии: это мотивировало бы бойцов

Украинская армия, которая более полутора лет дает отпор российскому агрессору в полномасштабной войне, требует введения для военнослужащих краткосрочных контрактов. Возможность именно такой службы стала бы дополнительной мотивацией для мужчин, которые опасаются мобилизации на неопределенный срок.

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Контрактники наконец-то смогли бы заменить на фронте тех бойцов, которые воюют с первых дней вторжения врага и сегодня нуждаются в замене, восстановлении. Об этом заявил командир взвода БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей "Хохол" Серган, поделившись с украинцами наболевшим для защитников.

"Мотивация. Нужно над ней работать, находить те ценности, ради которых люди пойдут сами в военкоматы и призовутся на войну, по сути своей готовы будут убивать и пытаться выжить. Положить на "кон" свою жизнь. Безусловно, это патриотизм, его нужно культивировать, выращивать в душах детей и уже взрослых юношей, девушек. Но он должен быть и подкреплен – правдой и благодарностью", – подчеркнул военный.

В этом вопросе, считает он, нашему государству нужно "работать еще и работать". В то же время боец ВСУ предложил один из вариантов того, как во время боевых действий мотивировать население к привлечению в армию.

Он назвал прекрасной практику введения краткосрочных контрактов на шесть месяцев, год или два – независимо от воинского звания или его отсутствия у конкретного лица.

"Тогда люди охотнее подписывали бы контракт, было бы понимание, на какой срок они отдают свою жизнь судьбе и своим командирам. А это психологически уже легче – идти в окопы, зная, когда и где есть выход", – объяснил Серган.

Далее, добавил он, дело за командирами, которые должны сохранить ту жизнь, и за государством, которое должно дать бонусы и такой статус контрактникам, что люди охотно после его окончания – "понимая, что они – военные современной Украины и их жизнь ценятся, на первом алане, они обеспечены всем необходимым, а потом уже брусчатка возле ЦУМа и асфальт на кольцевой Киева", – подписывали его снова уже на более длительный срок.

"Фактически мы пришли 24 февраля добровольно, чтобы дать нашему государству время, чтобы оно подготовило нам замену – одело, обуло, научило тех ребят, которые придут вместо нас в те же окопы, а мы с гордостью и честью, ощущением исполненного долга вернемся к себе домой. Но это мнение окопного эксперта. У меня в голове еще много интересных решений… Но интереснее почитать ваши предложения", – подытожил воин на позывной "Хохол".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кабмин запустил выплаты военным по новым правилам. В частности, во время военного положения размер доплат определенным военнослужащим будет составлять по 30 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. грн ежемесячно – в зависимости от выполняемых ими задач. Также на практике вводится увеличение выплат срочникам, курсантам и инструкторам.

В то же время в парламент внесли законопроект, предлагающий мобилизовать на общественные работы мужчин, которые не хотят воевать. В пояснительной записке говорится, что защиту Украины могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые воевать физически и морально против оккупантов.

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