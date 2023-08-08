В Раде предлагают мобилизовать на общественные работы мужчин, которые не хотят воевать: детали законопроекта

В Верховную Раду Украины внесен законопроект, предлагающий мобилизовать на общественные работы военнообязанных, которые не хотят воевать. Его автором является народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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Законопроект № 9566 был зарегистрирован 7 августа. В пояснительной записке к нему говорится, что защиту страны могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые воевать физически и морально против оккупантов.

"Это неоднократно подчеркивают и сами участники боевых действий, которые обращают внимание, что на передовую направляют немотивированных, мобилизованных принуждением граждан, которые на фронте приносят только лишние проблемы – они могут подвести подразделение, побратимов в ответственный момент, могут покинуть позицию, сбежать, сдаться в плен или даже хуже", – говорится в документе.

По мнению автора законопроекта, принуждение и угрозы мобилизовать на военную службу негативно сказывается на экономике, приводит к ненужному социальному напряжению и создает приятное для врагов впечатление, будто в Украине не хватает смелых патриотов.

"Если внести предложенные изменения, военнослужащие смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, а прочие граждане, без надобности сбегать и прятаться от повесток, будут работать на экономику (а следовательно и на обороноспособность). Это реалистичный, мудрый и прагматический подход, который неизбежно даст комплексный положительный эффект и позволит нам быть сильнее в противостоянии против рашистской агрессии", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее бывший депутат Рады Вадим Денисенко заявил, что даже после войны в Украине необходимо еще на три года запретить выпускать мужчин за границу. По его мнению, это поможет сохранить нацию.

– В МВД Украины подчеркнули, что не имеют отношения к данной инициативе.

– Возможен ли в Украине сценарий тотальной мобилизации и какими могут быть последствия, читайте в материале.

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