Возможна ли в Украине тотальная мобилизация, что стоит за громкими фейками и в каких кадрах нуждаются в ВСУ: разъяснение

Есть мнения, что победить российских окупантов можно только путем тотальной мобилизации в Украине. Однако в таких условиях в стране может возникнуть кризисное положение, поскольку спасатели, энергетики и мужчины других критически важных профессий будут мобилизованы.

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Украина осуществляет призыв военнообязанных во время полномасштабной войны согласно мобилизационным планам, разработанным Генштабом Вооруженных Сил Украины, чтобы обеспечить необходимое доукомплектование армии. Возможен ли в Украине сценарий тотальной мобилизации мужчин и какими могут быть последствия этого, сообщает Фокус.

Россия часто "забрасывает" в украинское инфопространство фейки относительно проведения тотальной мобилизации на территории Украины, в частности, об этом недавно сообщал Генеральный Штаб ВСУ.

Как отметили в Генштабе, таким образом оккупанты пытаются сорвать мобилизационные мероприятия в Украине и вызвать панику среди украинцев. В частности Россия часто распространяет фейки под видом украинских СМИ.

"Враг проводит очередную информационную операцию, направленную на срыв мобилизационных мероприятий в Украине. Так, "под флагом" ежедневной новостной программы телевизионного канала "1+1" ТСН ("Телевизионная служба новостей")", – сообщили в Генштабе, заметив, что новость является фейковой.

В то же время, большинство военных экспертов считают, если призвать всех граждан в армию – это приведет к созданию серьезного кризиса в системе Вооруженных Сил Украины и в тылу.

Возможна ли в Украине тотальная мобилизация?

Пока действует статья 23 Закона о мобилизации со списком лиц, не подлежащих призыву, в Украине невозможно осуществить тотальную мобилизацию. Так, координатор группы "Информационное сопротивление" и военный эксперт Александр Коваленко отметил, что при такой мобилизации остановится экономика страны, поскольку многие украинцы трудоспособного возраста уехали за границу вместе с детьми, и это уже привело к потерям в украинской экономике.

"Многие профессионалы делают нужную работу в тылу, их нельзя оторвать от производства. Возьмем работников ГСЧС и энергосферы. Только благодаря им Украина восстанавливается после массированных ракетных ударов ВС РФ. Если дать им оружие, кто будет ремонтировать энергообъекты?" – спрашивает Коваленко.

Медицинский персонал, педагоги, коммунальные работники, специалисты по сбору информации и кибербезопасности также необходимы в тылу страны. А пожертвования на армию действительно влияют на ход боевых действий, считает эксперт.

Другая проблема состоит в необходимости создания штатной комплектации подразделений. Если отправить в Вооруженные силы Украины 1 млн солдат с тыла, то потребуется укомплектовать 1250 батальонных тактических групп. Это потребует наличия 13750 танков, 41250 боевых бронированных машин, миллионы автоматов с патронами, а также необходимое снаряжение, по расчетам Коваленко.

"Вопрос, кто даст столько вооружений? Сказать тотальная мобилизация – легко. Но организовать его без тотального экономического кризиса невозможно. Мы деградируем при таком подходе и в качественном ведении боевых действий", – отметил эксперт.

В то же время военный аналитик Олег Жданов отмечает, что армия Украины имеет значительную зависимость от поступления помощи со стороны стран Запада. Ведь нет смысла набирать людей, если нет нужного количества вооружения.

"Расчет должен вестись исходя из наличия техники, плюс в резерве до 30%. Далее ждем следующей партии оружия", — рассказал Жданов.

Полная ориентация экономики Украины на нужды военных целей может произойти только в случае объявления войны. Осуществление такой трансформации приведет к тому, что экономика будет сосредоточена на обеспечении потребностей фронта, а у тыла будут только товары первой необходимости. Внедрение милитаризации в экономику одновременно могло бы снизить зависимость от помощи со стороны западных стран, подчеркнул эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проверки украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки выявляют много злоупотреблений. Он подчеркнул, что в военкоматах должны работать люди, потерявшие конечности, но не потерявшие достоинство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны по инициативе президента Украины создало две рабочие группы для ревизий по региональным центрам комплектации и военно-врачебным комиссиям в регионе. С начала полномасштабной войны в Украине стало известно о подозрении 21 сотрудникам,

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