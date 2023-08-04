В 'военнокоматах' должны работать люди, которые потеряли конечности, но не потеряли достоинство, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проверки украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки выявляют множество злоупотреблений. Он отметил, что в "военнокоматах" должны работать люди, которые потеряли конечности, но не потеряли достоинство.

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Такое заявление глава государства сделал в конце 526-го дня полномасштабной войны в Украине. Его видеообращение опубликовал Офис президента.

Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклады председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка и главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко о ходе проверок деятельности военных.

Он отметил, что проверка военкоматов выявляет множество "откровенно отвратительных" злоупотреблений, информацию о которых общество обязательно получит.

"Вывод очевиден: в системе комплектования армии нужны люди, которые понимают, в чем ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В "военнокоматах" должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны по инициативе президента Украины создало две рабочие группы для ревизий по региональным центрам комплектации и военно-врачебным комиссиям в регионе. С начала полномасштабной войны в Украине стало известно о подозрении 21 сотрудникам, а также производится уже 106 уголовных производств по факту нарушений.

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