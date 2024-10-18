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Командира 107 батальона ТрО, который может быть связан с "ДНР", отстранили от службы: что происходит

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,3 т.
Сергей Салаватов

Командира 107 отдельного батальона Территориальной обороны, старшего лейтенанта Сергея Салаватова временно отстранили от исполнения обязанностей по должности. Кроме того, после информации о его возможных связах с "Л/ДНР" назначена служебная проверка.

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Об этом поздно вечером 17 октября заявила пресс-служба Сил ТрО ВСУ. В командовании, как заявили военные, отсутствуют данные "о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям", однако они "направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть" информацию СМИ.

Также начата служебная проверка (в это время выполнять обязанности командира Салаватов не будет), по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Командира 107 батальона ТрО, который может быть связан с "ДНР", отстранили от службы: что происходит

Напомним: Сергея Салаватова 8 августа 2024 года назначили командиром 107 ОБрТрО ВСУ.

Издание hromadske 16 октября заявило, что получило в распоряжение данные о телефонных звонках командира. По их данным, с мая по июнь 2014 года Салаватов якобы общался с Межлумом Дамирчаном – сотрудником так называемого МВД "ДНР", разыскиваемого СБУ за создание террористической группы.

Еще Салаватова заподозрили в телефонных разговорах с Антоном Кальченко, боевиком формирования "Русич" преступной "ДНР", и с Александром Алексеевым, членом Общего собрания в Краматорске, которое, в частности, занималось созданием т.н. народного ополчения.

Журналисты также нашли посты пророссийского содержания на странице военного в соцсети за 2014 год (Салаватов оправдался, что репосты делала его экс-жена).

Командира 107 батальона ТрО, который может быть связан с "ДНР", отстранили от службы: что происходит

12 и 13 мая того же года, как утверждают расследователи, Салаватов два раза звонил по горячим линиям для записи в "народное ополчение" и дважды ему оттуда перезвонили.

Сергей Салаватов с оружием

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября министр обороны Рустем Умеров решил уволить сразу четырех своих заместителей, переведя их на другие должности. В объяснение он заявил, что кадровые изменения в оборонном ведомстве во время военного положения являются закрытым периметром и вмешательство в них извне или изнутри – недопустимо. Решение Умерова в Кабмине поддержали частично.

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