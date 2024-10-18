Командира 107 батальона ТрО, который может быть связан с "ДНР", отстранили от службы: что происходит

Командира 107 отдельного батальона Территориальной обороны, старшего лейтенанта Сергея Салаватова временно отстранили от исполнения обязанностей по должности. Кроме того, после информации о его возможных связах с "Л/ДНР" назначена служебная проверка.

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Об этом поздно вечером 17 октября заявила пресс-служба Сил ТрО ВСУ. В командовании, как заявили военные, отсутствуют данные "о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям", однако они "направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть" информацию СМИ.

Также начата служебная проверка (в это время выполнять обязанности командира Салаватов не будет), по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Напомним: Сергея Салаватова 8 августа 2024 года назначили командиром 107 ОБрТрО ВСУ.

Издание hromadske 16 октября заявило, что получило в распоряжение данные о телефонных звонках командира. По их данным, с мая по июнь 2014 года Салаватов якобы общался с Межлумом Дамирчаном – сотрудником так называемого МВД "ДНР", разыскиваемого СБУ за создание террористической группы.

Еще Салаватова заподозрили в телефонных разговорах с Антоном Кальченко, боевиком формирования "Русич" преступной "ДНР", и с Александром Алексеевым, членом Общего собрания в Краматорске, которое, в частности, занималось созданием т.н. народного ополчения.

Журналисты также нашли посты пророссийского содержания на странице военного в соцсети за 2014 год (Салаватов оправдался, что репосты делала его экс-жена).

12 и 13 мая того же года, как утверждают расследователи, Салаватов два раза звонил по горячим линиям для записи в "народное ополчение" и дважды ему оттуда перезвонили.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября министр обороны Рустем Умеров решил уволить сразу четырех своих заместителей, переведя их на другие должности. В объяснение он заявил, что кадровые изменения в оборонном ведомстве во время военного положения являются закрытым периметром и вмешательство в них извне или изнутри – недопустимо. Решение Умерова в Кабмине поддержали частично.

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