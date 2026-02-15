Командиры армии РФ силой заставляют подчиненных идти на мясные штурмы. Аудиоперехват

Командование российской оккупационной армии продолжает использовать личный состав как расходный материал и отправляет захватчиков в мясные штурмы. При этом россияне осознают, что идут на верную смерть и пытаются саботировать приказы командиров.

В такой ситуации командование РФ прибегает к откровенным угрозам и оскорблениям. Об этом свидетельствует аудиоперехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

Россиянам плевать на потери

Командиры российских оккупационных войск используют угрозы, нецензурную брань и силовое давление, чтобы гнать своих подчиненных в суицидальные атаки. Аудиоперехват наглядно демонстрирует критически низкий морально-психологический уровень в подразделениях захватчиков.

На записи слышно, как российский офицер буквально выходит из себя из-за нежелания солдат идти в мясной штурм.

При этом командир не скрывает своего презрения к солдатам, называя их "отказниками" и "мартышками", и угрожает лично отправить их на убой вместе с теми, кто уже отказался выполнять приказ. Основная цель российских оккупантов заключается в том, чтобы сформировать доклад о выполнении задачи, даже если это будет стоить жизни всему подразделению.

В ГУР МО подчеркивают, что такие ситуации – норма для российской армии, где солдат воспринимают исключительно как расходный материал.

Украинская разведка напоминает российским военным, которые не хотят становиться "пушечным мясом", о возможности добровольной сдачи в плен. Для этого работает государственный проект "Хочу жить".

