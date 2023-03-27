Командиры не контролируют ситуацию: в подразделениях оккупантов на Запорожье фиксируют сотни случаев умышленных убийств, краж и побегов

"Вторая армия мира", которой считают себя вооруженные силы РФ, продолжает испытывать большие проблемы с личным составом, в частности, с его качеством и мотивированностью. К примеру, в 58-й общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ) с начала 2023-го года постоянно фиксируют случаи массовых правонарушений и побегов.

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Большинство подразделений этой армии РФ сейчас находятся на Запорожском направлении в Украине. Эти оккупанты успели отличиться умышленными убийствами, кражами и торговлей оружием, сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб.

Он отметил, что проблемы, которые испытывает 58-я армия, присущи большинству подразделений оккупационных войск РФ, которые участвуют в войне против Украины.

"Отличительная особенность 58-й в том, что количество правонарушений, совершенных военнослужащими армии, настолько велико, что вышестоящее руководство уже на официальном уровне не может закрывать на это глаза", – сказано в сообщении.

Военнослужащие РФ из этого объединения войск совершают сразу три типа правонарушений:

– Противоправные действия, дискредитирующие ВС РФ на оккупированных территориях.

Оккупанты из 58-й армии РФ повсеместно злоупотребляют спиртным, а потом, будучи пьяными, садятся за руль и вступают в конфликты с местными жителями.

Также они намеренно уничтожают жилые дома, чем подвергают опасности мирных жителей, и называют это "тренировками по отработке штурмовых действий". Для этого военные РФ выбирают дома, где временно не проживают украинцы, и расстреливают здания из огнестрельного оружия, а также бросают в них гранаты. Действия происходят в жилой зоне, где проживают местные жители.

– Самовольное оставление части (СОЧ) военнослужащими страны-агрессора.

Ситуация в этой армии одна из самых тяжелых в зоне боевых действий в Украины. Лишь за первые 2.5 месяца 2023 года зафиксировано более 600 фактов самовольного оставления части оккупантами. Некоторые из них сбегали по несколько раз. При этом только 20 захватчиков понесли наказания, остальные факты были скрыты или продолжают скрываться командованием подразделений.

Есть и обратная сторона медали: было около 200 случаев, когда солдат РФ обвиняли в побеге, а на самом деле они были на своем месте.

– Сокрытие командирами фактов возбуждения уголовных дел относительно своих подчиненных.

Оккупанты совершают в Украине целый ряд преступлений: умышленные убийства, причинения вреда здоровью, кражи, разбои, незаконный оборот оружия и другие. Против захватчиков возбуждают уголовные дела, а командиры их подразделений скрывают от вышестоящего руководства эту информацию.

"Вышеперечисленные факты дают основания полагать, что у командования полностью отсутствует контроль над своими подчиненными", – пишет автор канала.

По его словам, примечательно, что такой хаос происходит в подразделениях, которые на данный момент не принимают участия в активных боевых действиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на войне в Украине употребляют наркотики и алкоголь. Из-за этого в рядах армии России участились смерти, а военная комендатура может провести проверки.

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