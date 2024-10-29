'Командная работа россиян, она такая': оккупант бросил раненого 'товарища' и забрал его вещи. Видео

Воины Сил обороны Украины показали, как подбили на фронте группу оккупантов на мотоциклах. После прилета FPV-дрона один россиянин стал "тяжелым трехсотым", а второй – забрал его вещи и сбежал, бросив "побратима" умирать.

Видео дня

Ранения оккупанты получили после операции военных из 5-ой отдельной штурмовой Киевской бригады. Видео бойцы опубликовали на своем Telegram-канале в понедельник, 28 октября.

Инцидент произошел на Бахмутском направлении на фронте в Донецкой области.

"Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили группу противника на мотоциклах на Бахмутском направлении. Теперь катаются в котле в аду", – сказано в сообщении.

На видео видно, как два российских оккупанта из штурмовой группы едут на мотоцикле и по ним прилетает FPV-дрон, запущенный украинскими бойцами. Один из оккупантов упал, получив тяжелое ранение. Второй оккупант не стал ему помогать – он подошел к раненному, забрал его вещи и уехал.

"Трехсотый" так и остался на земле. Как говорят в 5-й ОШБ, он уже не встанет.

"Ехали два оккупанта на мотоциклах. Один ранен нашим дроном, другой забирает его вещи и бросает товарища на месте. Командная работа россиян, она такая", – прокомментировали видео в Страткоме ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники с помощью FPV-дрона уничтожили новейшую российскую радиолокационную станцию "Гармонь-М".

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