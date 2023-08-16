Командовал оккупационным контингентом в Украине: неожиданно скончался генерал-лейтенант армии РФ Геннадий Жидко. Фото

В РФ появились сведения о ликвидации российского генерал-полковника Геннадия Жидко. Сообщается, что дата его смерти – 16 августа.

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Об этом сообщают росСМИ. В российской википедии также подтверждают его смерть. Ему было 57 лет.

"Сообщается, что сегодня скончался генерал-полковник Геннадий Жидко", – пишут в росСМИ.

По данным российских источников, в 2016 Жидко исполнял обязанности начальника штаба ОГВ в Сирии.

С 2018 года Жидко являлся командующим Восточного военного округа, с 2021 года являлся заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления МО.

В 2022 году, уже в ходе войны в Украине Жидко временно вновь исполнял обязанности командующего ВВО. В мае-июле 2022 года он командовал всеми оккупационными группировками в Украине.

В 2017 году генерал Жидко удостоен звания Героя России.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неполный год войны с Украиной Россия недосчиталась по разным данным от 10 до 12 своих генералов (для сравнения: США за все свои войны в Афганистане и Ираке потеряли только одного генерала). Последнего из них (на сегодняшний день) ликвидировали в ночь на 5 февраля 2023 года. Речь идет о Дмитрии Ульянове, который командовал полком мобилизованных мотострелков из Татарстана. Он стал первым генералом РФ, демилитаризованным украинскими воинами в 2023 году.

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