Командовали захватом ЗАЭС: троим российским генералам сообщили о подозрении. Фото

В четверг, 3 апреля, трем генералам страны-террориста и их сообщникам заочно сообщено о подозрении. Именно эти российские военные командовали захватом Запорожской АЭС в 2022 году.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Там добавили, что правоохранители собрали доказательную базу еще на шестерых россиян, которые в марте 2022 года принимали участие в захвате крупнейшей атомной электростанции Европы.

Речь идет о трех российских генералах и других представителях командования оккупационных группировок росгвардии, а именно:

– Генерал-майора Дмитрия Чистякова – командира 102-й отдельной бригады оперативного назначения в республике Дагестан РФ;

– Генерал-майора Алексея Домбровского – заместителя начальника главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю РФ;

– Генерал-майора Юрия Лукачева – командира 22-й отдельной бригады оперативного назначения "Кобра" Северокавказского округа Росгвардии (на момент совершения преступления был в звании полковник);

– полковника Алексея Решетнева – командира полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии;

– полковника Сергея Довганя – начальника отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Росгвардии;

– Подполковник Мурахдан Ахмедханов – командир усиленной тактической группы 749-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии в республике Дагестан РФ.

По данным следствия, в начале полномасштабной войны российские чиновники отдавали приказы своим подчиненным атаковать энергообъект с использованием тяжелого вооружения. Задокументировано, как во время захвата АЭС решисты обстреливали станцию из танков и других видов бронетехники.

"В результате огневого поражения погиб работник станции и еще двое граждан, четвертый - получил ранения. Кроме того, вражеские обстрелы могли повредить технологическое оборудование и повлечь техногенную катастрофу", – говорится в сообщении СБУ.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Обвинительные акты в отношении всех фигурантов направлены в суд. Продолжаются комплексные меры по привлечению каждого военного преступника РФ к ответственности.

Напомним, что 1 апреля, Служба безопасности Украины совместно с польскими правоохранителями провела международную спецоперацию, в результате которой был задержан кремлевский пропагандист Кирилл Молчанов. Бывший украинский "политический эксперт", работавший на Виктора Медведчука, после полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву.

Ранее следователи Службы безопасности Украины заочно объявили подозрение пропагандисту Владимиру Соловьеву сразу по пяти статьям Уголовного кодекса. Он является одним из главных рупоров Кремля и входит в медийный пул российского диктатора Владимира Путина.

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