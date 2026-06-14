Командование Черноморского флота РФ фактически планирует полностью уйти из Крыма – "Атеш"

Командование Черноморского флота РФ намеревается перенести оставшиеся органы управления из оккупированного Севастополя в Новороссийск Краснодарского края РФ. Ранее туда "сбежали" большая часть военных кораблей, ранее дислоцировавшихся на захваченном украинском полуострове.

Видео дня

Причины заключаются в существенном ухудшении логистики и угрозе украинских ударов. Об этом сообщают в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Российский флот бежит из Крыма?

"Агенты "Атеш" сообщают, что в штабных структурах Черноморского флота РФ прорабатываются планы по перемещению оставшихся органов управления из Севастополя в Новороссийск. Прежние места дислокации на полуострове, включая штаб авиации на улице Гоголя, последовательно теряют свою функциональность — и командование ищет решение", – отмечено в сообщении движения.

В "Атеш напомнили, что 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по штабу авиации Черноморского флота РФ на улице Гоголя в Севастополе. Он, по сути, после выведения части флота с полуострова, превратился в главный орган управления ЧФ РФ в Крыму.

Главные истории дня

"С тех пор удары по полуострову только нарастают, а логистическая обстановка для оккупантов в Крыму кардинально ухудшилась", – подчеркнули в движении.

Информацию, отметили в "Атеш", движение получило от информаторов из числа российских военных. Те рассказали, что часть офицеров уже занимается практическими вопросами переезда, не дожидаясь официальных распоряжений. Оккупанты перевозят семьи, избавляются от имущества, которое не получится взять с собой, и обустраиваются на новом месте в Новороссийске.

"Внутри руководства флота настроения подавленные – те, кто реально понимает происходящее, предпочитают не тянуть", – добавили в "Атеш".

Происходящее в движении назвали прямым результатом давления, которое оказывают на оккупантов в Крыму воины Сил обороны.

"Перенос органов управления — логичное следствие систематического давления на инфраструктуру флота в Крыму. Удержание штабных структур на полуострове становится для оккупантов всё более дорогостоящим и рискованным решением. Судя по тому, как развивается ситуация, ближайшие месяцы могут стать для оккупационных сил в Крыму наиболее тяжёлыми за всё время с начала войны", – прогнозируют в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, партизаны "Атеш" устроили новую диверсию в России. На железнодорожной станции в Воронеже они уничтожили редкую технику, которую россияне больше не способны производить.

Речь идет о тяжёлом восстановительном железнодорожном кране серии EDK-300/5.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!