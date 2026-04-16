Командование УВ 'Восток' возглавил Герой Украины Виктор Николюк: что о нем известно. Фото

Оперативное командование "Восток", которое отвечает за оборону Донетчины, получило нового командующего – им стал Герой Украины, генерал-майор Виктор Николюк, который руководил обороной Черниговщины в начале полномасштабного вторжения РФ. Он имеет значительный опыт службы, в частности ранее возглавлял 92-ю отдельную механизированную бригаду, 169-й учебный центр, а также оперативное командование "Север".

Видео дня

Нового руководителя личному составу представил командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов. Об этом 16 апреля сообщили на Facebook-странице ОК "Восток".

Шаповалов также поблагодарил предыдущего командующего – бригадного генерала Дмитрия Братишко, и пожелал ему успехов на новом месте службы.

Во время совещания Геннадий Шаповалов заслушал доклад об оперативной ситуации в зоне ответственности и определил ключевые задачи. Среди приоритетов – эффективное выполнение боевых задач, усиление боеспособности подразделений и повышение уровня подготовки личного состава.

Что известно о Викторе Николюке

Виктор Николюк родился 19 октября 1975 года в селе Шишкино на Кировоградщине. После окончания школы в 1992 году он поступил в Харьковское гвардейское высшее командное танковое училище, которое окончил в 1996 году. Впоследствии получил образование в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

На протяжении службы в ВСУ он занимал ряд командных должностей – от руководства разведывательным подразделением и танковым батальоном до командования механизированной бригадой. В частности, был начальником штаба, а позже командиром 92-й отдельной механизированной бригады.

В 2014 году подразделения под его командованием выполняли боевые задачи на востоке Украины – в районах Счастья, Трехизбенки и Станицы Луганской, а после ротации действовали на Донецком направлении.

В мае 2015 года вблизи Счастья военные 92-й бригады при его участии захватили в плен двух российских военнослужащих – Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Николюк награжден рядом государственных наград, среди которых ордена Богдана Хмельницкого III степени и Даниила Галицкого.

В 2017 году его назначили начальником 169-го учебного центра "Десна", а уже в 2018 году он получил звание генерала.

С октября 2021 года Николюк возглавлял оперативное командование "Север", он руководил обороной Черниговщины в начале полномасштабного вторжения РФ.

В марте 2022 года ему присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". В 2023 году он перешел на должность командующего подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ.

В июне 2025 года Николюк возглавил оперативно-тактическую группировку "Донецк".

В конце 2025 года возглавил 20-й армейский корпус в рамках реформирования структуры ВСУ.

Назначение Николюка на должность командующего ОК "Восток" происходит на фоне продолжения боевых действий на востоке Украины, где сосредоточены одни из самых сложных участков фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!