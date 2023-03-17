Комбата 'Купола' из 46-й бригады снизили в должности после скандального интервью WP: что произошло и как комментируют ситуацию в ДШВ

В Украине разгорелся скандал из-за интервью командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" изданию The Washington Post. Военный озвучил якобы статистику потерь в войне украинской армии, которую в Десантно-штурмовых войсках назвали завышенной, после чего комбата понизили, переведя на должность заместителя командира батальона учебного центра.

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Материал WP был обнародован 13 марта. В нем говорится о проблемах ВСУ, а также озвучен тезис, что качество украинской армии существенно ухудшилось из-за значительных потерь. Об этом подробнее и рассказал "Купол". Ситуацию в комментарии УП 16 марта прокомментировал представитель ДШВ Валентин Шевченко.

В чем суть скандала

В интервью иностранному изданию комбат с позывным "Купол", подразделение которого зимой отошло от Соледара, сказал, что сотни украинских солдат просто оставили свои позиции – несмотря на то, что "вагнеровцы" продвигались вперед. К такой ситуации, по словам военного, привело большое количество на фронте недавно мобилизованных неопытных солдат.

"Купол" отметил, что за год войны из 500 солдат его батальона якобы погибли примерно 100, еще 400 – получили ранения. Такое количество потерь привело к полному изменению состава. Командир сообщил, что он был якобы единственным военным профессионалом в батальоне и из-за неопытности бойцов сталкивался с трудностями в управлении подразделением.

По результатам интервью в WP пришли к выводу, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих самых опытных бойцов, а неопытность новобранцев вместе с нехваткой оружия якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему контрнаступлению.

"Купола" снизили в должности

После публикации интервью комбата командующий ДШВ ВСУ генерал-майор Максим Миргородский решил снизить его в должности, переведя на должность заместителя командира батальона учебного центра. Генерал объяснил такое решение тем, что если "Купол" заявляет о плохой подготовке военных, пусть сам их готовит.

В ответ на командир написал рапорт на увольнение.

Позиция ДШВ ВСУ

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий "Купол" не имел разрешения на общение с журналистами, а озвученные им потери назвали "завышенными". В ДШВ ВСУ подтвердили, что комбата назначат на должность в один из учебных центров.

Там уточнили, что по факту интервью военнослужащего проведена служебная проверка и установлено нарушение ряда руководящих документов относительно публичного общения и обнародования сведений, составляющих государственную тайну. В ДШВ отметили: согласно стандартам НАТО, которыми пользуются и ВСУ, разрешение на общение военнослужащего из медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было.

В Десантно-Штурмовых войсках заверили, что 100% военнослужащих, призванных за мобилизацией, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части, как в учебных центрах ДШУ, так и за рубежом.

Спикер ДШВ Валентин Шевченко уточнил, что среди подчиненных "Купола" были военнослужащие, прошедшие курс подготовки в Британии. К тому же их должную подготовку и мотивацию неоднократно отмечали иностранные инструкторы.

Кроме того, со своими претензиями или предложениями по подготовке десантников офицер ни разу не обратился к непосредственным командирам.

"Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа", – подчеркнул Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в сети появилась информация и видео, якобы в воинской части в Житомире офицер избил срочника. Следом были также опубликованы кадры, на которых вроде бы обидчик извинился за совершенное и заявил о готовности понести наказание;

– со своей стороны, пострадавший записал видеообращение, в котором попросил "не гнобить" Витусевича. По словам срочника, он его якобы не избивал, а "показывал боевые приемы".

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