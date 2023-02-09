Компания Маска ограничила для военных ВСУ использование Starlink для управления дронами в зоне боевых действий

SpaceX, аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска, ограничила сферы использования интернета Starlink для украинских защитников. Речь идет об управлении дронами, что в компании сравнили с "оружием".

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Это подтвердила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл во время конференции в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Об этой новости агентство Reuters сообщило 8 февраля. Когда именно начали действовать ограничения, не уточняется.

Шотвелл сказала, что договоренности касательно указанного способа применения спутникового интернета от Starlink не заключались. Она заявила, что украинцы сделали это непреднамеренно.

Starlink "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", отметила Шотвелл.

Главный операционный директор SpaceX утверждает, что, согласно контракту, Starlink можно применять в гуманитарных целях, например, для больниц, банков, гражданского населения.

Военные используют его для связи, что тоже не нарушает соглашения. "Это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", – сказала Шотвелл.

Представительница SpaceX подчеркнула: у компании есть способы, чтобы предотвратить управление беспилотниками при помощи Starlink. "Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали", – заявила Шотвелл. Подробностей о принятых мерах она не раскрыла.

Отвечая на вопрос об отключениях услуг Starlink в Украине в конце 2022 года, Шотвелл сказала, что не знает, были ли эти перебои связаны с мерами, принятыми для ограничения использования спутникового интернета для управления БПЛА.

В открытых источниках писали, что связь Starlink более защищенная, чем аналоги, и уменьшает риск взлома российскими оккупационными войсками.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце прошлого года в Украине на уровне закона освободили от ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость генераторы, аккумуляторы и терминалы Starlink, в том числе для физлиц.

– В министерстве обороны США ранее заявили, что не финансируют работу спутниковой системы Starlink в Украине, дав таким образом понять, что за это платит сама компания.

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