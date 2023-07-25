Компания Rheinmetall скоро доставит в Украину ЗРК Skynex: что о них известно

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие месяцы поставит Украине два зенитно-ракетных комплекса Skynex. Они обладают пушкой, которая может очень дешево и эффективно уничтожать беспилотники или крылатые ракеты.

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Об этом сообщает пресс-служба компании. Успех ЗСУ Gepard показывает важность противовоздушной обороны пушечного типа, особенно при перехвате крылатых ракет и беспилотников.

Поэтому украинская армия скоро получит два новейших комплекса Skynex.

"Во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва. Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8", – говорится в сообщении.

Отметим, что Skynex – это немецкая зенитная артиллерийская установка ближнего действия, предназначенная для поражения в условиях радиоэлектронного противодействия беспилотников, вертолетов, крылатых ракет и даже летящих на низкой высоте самолетов. Хотя основным ее предназначением все же видится уничтожение именно беспилотников, в том числе дронов-камикадзе.

Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска цели, что делает наводку простой и быстрой.

Skynex использует программируемые 35-мм боеприпасы AHEAD, разработанные концерном Rheinmetall. Они значительно дешевле, чем аналогичные системы ПВО, базирующиеся на управляемых ракетах. К тому же эти боеприпасы, в отличие от зенитных ракет, не подпадают под действие электронных средств противодействия во время выстрела.

Также Skynex включает в себя систему управления и контроля Oerlikon Skymaster – универсальное решение для командования и управления, позволяющее дистанционно управлять системой из другого места, что значительно расширяет возможности наземной противовоздушной обороны.

Напомним, генеральный директор Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall сможет защитить свой завод в Украине от российских атак.

Ранее Паппергер сказал, что завод заработает уже в октябре 2023 года. Предприятие будет действовать в западной части страны и будет не только производить танки и другую бронетехнику, но и учить украинцев обслуживать ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Rheinmetall также работает над созданием центра обслуживания военной техники, переданной Украине в рамках военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

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