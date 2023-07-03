"Конашенков в курсе?" Шойгу похвастался уничтожением "почти всех" Leopard в Украине и стал посмешищем

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу нарвался на критику и насмешки, потому что начал утверждать, что войска страны-агрессора якобы ликвидировали большую часть украинских Leopard. Он заявил, что оккупанты "уничтожили почти все" эти танки, поставленные ВСУ Польшей и Португалией. По его словам, это 16 единиц.

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В новую "победу" Шойгу не поверили даже некоторые россияне. В сети с иронией спрашивают, в курсе ли о такой статистике главный лгун министерства обороны РФ – руководитель департамента информации и массовых коммуникаций МО Игорь Конашенков.

"33 Залужных и 54 Будановых еще", "Уничтожили заодно американский авианосец", "Верим, конечно же. И захватили 10 Зеленских", "Получается, танки Украине поставляют быстрее и больше, чем ВС РФ их уничтожает?", "Шойгу сам их, своими руками на кусочки порвал", "Конашенков в курсе?" – шутят интернет-пользователи.

Некоторые припомнили главе минобороны страны-агрессора события 24 июня, когда владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж против военного руководства РФ.

"А танки Пригожина, которые по М4 (трасса из Ростова на Москву. – Ред.) ехали, почему не уничтожили?", "И все HIMARS, и все Bayraktar, и вытеснили всех Пригожиных", "Как можно ему верить после мятежа?" – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шойгу дал комментарий касательно попытки "военного переворота" в России только спустя полторы недели после бунта Пригожина. Он заявил, что мятеж провалился якобы из-за верности личного состава ВС РФ присяге, после чего нарвался на критику россиян.

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