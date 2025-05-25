Конотоп пережил самую массовую воздушную атаку со времен Второй мировой, – мэр

В ночь на 25 мая российские войска нанесли мощный комбинированный ракетно-дроновой удар по городу Конотоп Сумской области. По словам мэра Артема Семенихина, это была самая массовая воздушная атака со времен Второй мировой войны.

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Об этом Семенихин написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что по состоянию на утро жертв и раненых в результате вражеского удара не было.

"Это был самый массированный и комбинированный удар по нашему городу, пожалуй, со времен 2-й Мировой", – написал мэр.

Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в одном из микрорайонов города, который и раньше находился в поврежденном состоянии. После атаки разрушены не только остатки здания, но даже деревья на прилегающей территории.

Несмотря на масштаб обстрела, жилой сектор города серьезных повреждений не получил. По словам мэра, частично обесточены некоторые улицы города, но уже в ближайшие часы должно все восстановиться.

"Энергетики уже наготове. Как только будет отбой – сразу приступят к восстановлению электроснабжения. В так у 90 процентов свет есть", – написал городской голова.

Семенихин также отметил необходимость переоценить приоритеты в государстве. По его словам, некоторые народные депутаты должны не повышать себе зарплаты, а участвовать в защите страны в рядах ВСУ.

По словам мэра, первые взрывы прозвучали после 00:30. Российские "Шахеды" заходили на удар по одному или две штуки. В городе прозвучало более 10 взрывов.

По состоянию на 02:00 появилась информация о возможном применении высокоскоростных целей, в частности баллистики. "Ракеты разрываются, шахеты падают", – написал Семенихин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 25 мая, страна-агрессор Россия осуществила удары по Украине ракетами различных типов, в том числе баллистикой, а также "Шахедами". В результате массированной вражеской атаки зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, пожары в ряде областей, погибли дети и взрослые мирные жители, многие люди пострадали.

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