Консервов больше не будет? В Минобороны озвучили планы по новым сухпаям для ВСУ

В субботу, 9 марта, были проведены внеплановые инспекции складов в восточной и центральной части Украины. Цель визитов – проконтролировать качество и выдачу суточного полевого набора продуктов – сухпаев.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко. Именно под его руководством проходили эти проверки.

"Я получил немало нареканий на пайки. В целом в Вооруженных силах распространены две нормы пайков. Это 10-я и 15-я нормы. Эти пайки очень отличаются. Дело в том, что 10-я норма в основном состоит из консервов и выдается на несколько суток. А, вот 15-я – это полностью готовые сбалансированные блюда для наших военных", – заметил Виталий Половенко.

По словам замминистра, важно, чтобы военнослужащие имели в наличии обе нормы полевых наборов.

"Впоследствии планируется отойти от консервов и кормить наших защитников и защитниц полноценными блюдами. Поэтому, Командование Сил логистики должно организовать обеспечение сухими пайками и как можно быстрее сформировать заказ для закупки 15-й нормы пайков. Когда Минобороны получит этот заказ, Государственный оператор тыла проведет закупку – подчеркнул Виталий Половенко.

Кроме этого, заместитель министра обороны подчеркнул, что в последний раз закупка пайка 15-й нормы состоялась в конце 2022-го года. Вся партия была изъята из-за несоответствия лабораторным требованиям. По словам Половенко, важно, чтобы военнослужащие имели в наличии обе нормы полевых наборов.

Напомним, 4 марта стало известно о том, что во время аудита Министерства обороны Украины на складах Командования медицинских сил обнаружены десятки тысяч турникетов. Там они хранились почти год.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители поймали бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

Кроме того, бывший заместитель министра обороны и экс-глава Департамента госзакупок министерства был разоблачен в еще одном эпизоде закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. Так, в феврале 2023 года было установлено, что они приобрели почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.

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