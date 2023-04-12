''Контрнаступление даст четкий сигнал'': Маси Найем озвучил прогноз о сроках завершения войны в Украине

Украинский военный и правозащитник Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, озвучил свой прогноз относительно завершения войны с РФ. По его мнению, Украина может победить к осени 2023 года или, по крайней мере, к этому моменту станет понятно, когда закончится военный конфликт.

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Об этом воин рассказал в интервью проекту "Орестократия". В частности, он отметил, что солидарен с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым, который спрогнозировал окончание войны к сентябрю (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне кажется, что к сентябрю или победим или будет понятно, когда это закончится. Контрнаступление и его результаты нам дадут сигнал очень четкий и понятный. Мы сможем на чем-то строить свои будущие планы", – сказал Маси Найем.

Он добавил, что в случае, если достичь целей контрнаступления не удастся, то война может затянуться на 3-4 года – "тогда нужно построить все по-другому, то есть не продавать сейчас EcoFlow (зарядные станции. – Ред.), а оставить их, потому что скоро будет зима".

"Для россиян хуже всего то, что мы пережили эту зиму, это значит, что нам уже ничего не страшно. Каждому нужно сесть и подумать, чего он боялся в ноябре месяце – боялся холодной зимы. Что сейчас произошло – он ее пережил. Это не президент, не правительство молодцы, это каждый человек в государстве, которое выдержало, справился со своими нагрузками и сейчас может улыбаться назло россиянам и он молодец", – отметил Найем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Маси получил тяжелое ранение в голову в ходе боев на Донбассе 5 июня 2022 года.

– Его прооперировали в больнице Мечникова в Днепре, куда его доставили вечером 5 июня.

– Придя в себя, Маси поблагодарил врачей, сослуживцев, волонтеров и водителей эвакуационного транспорта, которые спасли его жизнь.

– В июле военный дал первое интервью после ранения, в котором рассказал о боях, поддержке украинского общества и своей травме.

– Маси Найем – известный юрист, правозащитник, брат Мустафы Найема, основатель юридической компании "Миллер". Участвовал в АТО, после полномасштабного вторжения вновь вернулся в ряды ВСУ. Подробнее о защитнике читайте в материале по ссылке.