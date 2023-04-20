Пару слов о контрнаступлении, по мотивам Foreign policy...

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Статья Франца-Стефана Гади, посвящённая тому, что первые 24 часа контрнаступления ВС могут стать решающими, привлекла внимание многих и весьма интересным образом. Например, рядом вопросов, требующих разъяснения.

Так, в статье Foreign policy говорится о том, что основной задачей ВСУ в первые 24 часа будет - вызвать паралич командования РОВ. Но, что если это не удастся сделать в первые сутки? Всё пропало? Зрада?

В действительности, я удивлён тому, что кто-то настолько уверен в сценарии предстающего контрнаступления.

Прежде всего, напомню, что ни одно контрнаступление ВСУ не похоже на предыдущее. Например, на северном плацдарме это были системные контратаки от обороны с зашкаливающей активностью в тылу противника. На Харьковщине это были стремительные штурмовые действия.

В какой-то степени, действия в Харьковской области похожи на то, что описывается в Foreign policy. Командование РОВ тогда не ожидало контрнаступления на этом плацдарме и первые сутки находилось в ступоре.

Правобережная Херсонщина - методичное выдавливание РОВ с правого берега.

Таким образом, сценарий предстоящего контрнаступления вряд-ли будет похож на вышеперечисленные. Он может заимствовать определённые моменты, но при этом будет по своему уникальным. А раз он будет уникальным, то кто знает, возможно он уже развивается 72 часа, а мы этого просто не знаем.