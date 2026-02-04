Контроль воздушного пространства – ключевое условие успеха: в бригаде 'Хижак' показали работу дронов-перехватчиков. Видео

Бойцы сводной стрелковой бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции эффективно применяют дроны-перехватчики. Защитники показали, как нанесли потери противнику на Константиновском направлении (Донецкая область).

Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. На них можно увидеть, как с помощью перехватчиков были поражены российские БпЛА типа "Молния" и "Ланцет".

Их противник применяет для разведки и ударов по нашим позициям и логистике.

На опубликованных кадрах можно увидеть целую серию ударов дронов-перехватчиков по вражеским целям.

"Контроль воздушного пространства – ключевое условие успеха на земле", – подчеркнул Белошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина разрабатывает новую систему противовоздушной обороны на базе искусственного интеллекта, которая способна работать автономно и реагировать на атаки быстрее человека. Речь идет о подготовке к развертыванию нового поколения отечественных перехватчиков, которые будут использовать ИИ для обнаружения и уничтожения воздушных целей.

