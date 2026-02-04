Слаженные действия и непрерывная координация: на Харьковщине пограничники ликвидировали вражескую пехоту и уничтожили укрытие. Видео

На Южно-Слобожанском направлении пограничники бригады "Форпост" ликвидировали вражескую пехоту, поразили воздушные цели и уничтожили укрытие противника. Событие произошло во время выполнения боевых задач на Харьковщине, где подразделения действуют в режиме постоянной боевой готовности.

Информацию о результатах боевой работы обнародовал официальный канал ГПСУ Украины в Telegram. В сообщении отмечается, что слаженные действия и непрерывная координация позволяют подразделениям действовать на опережение.

Операцию провели в рамках защиты северных рубежей Украины. Действия пограничников были направлены на своевременное выявление угроз и их оперативное обезвреживание.

В ГПСУ отметили: "Слаженные действия и непрерывная координация позволяют подразделениям оперативно выявить угрозы и нейтрализовать их еще до того, как враг может нанести вред".

За каждым таким боевым эпизодом стоят конкретные военнослужащие. Это те, кто выходит на позиции, несет дежурство и работает в постоянном напряжении на результат. В бригаде "Форпост" отмечают, что задачи на Харьковском направлении выполняются без пауз, несмотря на сложную обстановку.

Бойцы разные по опыту и пути к службе. Но их объединяет общая цель – удержать свой участок фронта и прикрыть собратьев.

Работа на направлении

Во время операции пограничники ликвидировали вражескую пехоту, а также уничтожили укрытия, которые противник использовал для маскировки и накопления сил. Кроме того, были поражены воздушные цели, представлявшие угрозу для украинских позиций.

В ГПСУ подчеркивают, что ключевую роль играет координация между подразделениями и быстрая передача информации. Именно это позволяет реагировать на угрозы еще до того, как они переходят в активную фазу.

Ситуация на Харьковщине

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 31 января в течение минувших суток зафиксировано 204 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 25 раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Терновой, Григорьевки, Фиголевки, Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак врага. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосиново.

Напомним, ранее экипажи подразделения РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" жестко отработали на Харьковщине. В результате слаженной работы уничтожен личный состав, транспорт и средства связи россиян.

Как писал OBOZ.UA, украинские десантники поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук-М2" и "Бук-М3" на Северо-Слобожанском направлении. Общая стоимость утраченной техники врага составляет ориентировочно 70 млн долларов.

