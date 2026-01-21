У врага минус техники на $70 млн: украинские военные поразили два ЗРК оккупантов за сутки. Видео

Украинские десантники на днях за несколько минут поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук-М2" и "Бук-М3" на Северо-Слобожанском направлении. Работой отличились бойцы Центра беспилотных систем Группировки войск "Курск".

Об этом сообщил пресс-центр 8 корпуса Десантно-штурмовых войск. Общая стоимость утраченной техники составляет ориентировочно на 70 млн долларов.

"Оккупанты пытались замаскировать свои комплексы в лесу, однако от бдительных глаз наших разведчиков им не спрятаться", – говорится в сообщении.

Десантники отмечают, что уничтоженные ЗРК являются одним из ключевых средств противовоздушной обороны российских войск. Противник применяет их и для поражения наземных целей.

Стоимость ЗРК "Бук-М2" составляет около 25 млн долл, а цена "Бук-М3" может доходить до 45 млн долл.

Ситуация на Северной Слобожанщине – последняя информация

Напомним, ранее стало известно, что на Северо-Слобожанском направлении российская армия пытается создать плацдарм для наступления в направлении Сум. ВСУ удерживают ситуацию под контролем и срывают планы противника.

Кроме того, ВС РФ уменьшили штурмовую активность на Сумщине. Вражеских атак в районе полос ответственности ГПСУ практически не фиксировалось. Россияне не совершали попыток выйти за пределы села Грабовское уже несколько дней подряд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что враг продолжает удерживать Грабовское, однако дальнейшее продвижение противника остановлено. ВСУ системно наносят удары по врагу, не давая ему возможности расширить боевые действия в регионе.

