Точное поражение и результат: подразделение 'Фурия' разбило позиции оккупантов на Харьковщине. Видео

Украинские защитники продолжают систематически минусовать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. На этот раз результативную операцию они осуществили на территории Харьковской области.

В результате слаженной работы уничтожен личный состав, транспорт и средства связи россиян. Видео опубликовали в Telegram-канале бойцов "Фурия".

Защитники уничтожают врага на Харьковщине

Экипажи подразделения РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" жестко работают на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Острое зрение наших бойцов позволяет мгновенно зафиксировать цель, нанести точное поражение и получить хороший результат.

"Во время боевых вылетов уничтожена живая сила врага, его транспорт, выведены из строя средства связи, подавлено вражеский РЭБ и разрушены укрытия противника. Без хаоса и без шансов для врага", – указано в сообщении.

В итоге захватчики остаются без важных средств и техники, что значительно снижает их наступательный потенциал.

Напомним, ранее украинские десантники поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук-М2" и "Бук-М3" на Северо-Слобожанском направлении. Общая стоимость утраченной техники врага составляет ориентировочно 70 млн долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оператор FPV-дрона устроил засаду на оккупанта, который прогуливался по посадке на Покровском направлении. Финал для россиянина оказался прогнозируемым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!