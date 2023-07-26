Конвои НАТО могут защитить украинские корабли в Черном море, – адмирал США

Корабли НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном в Черном море после выхода России из зерновой сделки.

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Об этом пишет адмирал США Джеймс Ставридис, верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (2009-2013).

"По международному праву морские блокады незаконны. Между сторонами нет объявленной войны (напомним, это, по словам самого Путина, всего лишь "специальная военная операция"), и это напрямую ограничило бы свободу в открытом море. Путин также использует голод в качестве оружия, сокращая поставки продовольствия в Северную Африку и другие части Глобального юга. Украина – один из крупнейших в мире экспортеров нескольких ключевых зерновых культур, удобрений и масел", – подчеркнул Ставридис.

По его словам, одним из механизмов прекращения блокады может быть практика, которая применялась в 1980-х годах в Персидском заливе, когда Иран перекрыл Ормузский пролив и заблокировал 25% мировых поставок углеводородов: тогда кувейтские нефтяные танкеры сменяли регистрацию на американскую, с американским флагом, что делало их, по сути, активами США. Однако более удобно конвоирование торговых караванов силами НАТО.

"Как это будет работать? Вероятно, объединив торговые судна в караваны из трех-пяти кораблей, каждый из которых сопровождался бы двумя военными кораблями с управляемыми ракетами", – пишет он.

Ставридис также отметил: такой план может быть реализован либо НАТО, либо коалицией под руководством США. ООН не может взять на себя ведущую роль из-за способности России наложить вето на все, что исходит от Совета Безопасности.

Как известно, на днях Федерация работодателей транспорта Украины обнародовала заявление, согласно которому из-за блокирования портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.