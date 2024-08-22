Конвой на 37 млн грн: бойцы на восточном фронте получат от Порошенко 1800 FPV-дронов и строительную технику

Петр Порошенко везет в воюющие на восточном направлении бригады большую партию техники. 1800 FPV-дронов различных модификаций, экскаваторы, квадроциклы, мавики для разведки, бане-прачечные комплексы – этот конвой "потянул" на 37 миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Может показаться, что в Киеве стало жарче. Но сегодня мы отправляемся туда, где настоящая жара – на фронт. Везем из Киева еще немного огня, – говорит Порошенко. Объясняет: на Покровском направлении расходы боевых птиц считаются тысячами в день.

"Поэтому мы тоже не имеем права уставать и останавливаться. Под светом фар, 24/7 инженерные бригады, силы поддержки строят фортификации нашей техникой. Вы не представляете, сколько жизней военных это спасло и еще спасет. На этот раз везем воинам еще три экскаватора-погрузчика", – показал Порошенко.

Он говорит: даже техника не всегда выдерживает напряжение на передовой. Недавно в одной из артиллерийских бригад сломался ковш – его заменили через 4,5 часа, говорит Порошенко.

"Военные не должны копать траншеи, строить капониры лопатами. Мы выкупили все производство на украинском предприятии до конца года, чтобы обеспечить 60 бригад, вдобавок инженерные бригады и силы поддержки", – говорит пятый президент.

Всего на фронт везут 6 квадроциклов – эвакуационные и штурмовые, 3 экскаватора-погрузчика, один из которых пойдет в центр "Ай-Петри", 1500 FPV-дронов и боевые части к ним, 100 ночных FPV Stark 8" Intra, 200 самонаводящихся FPV Джонни 10", 32 DJI Mavic – дневных и ночных; два стирально-душевых комплекса; 12 дизельных генераторов.

"Каждый день мы делаем шаги, чтобы не только закупать, но и производить технику для обороны государства. Я благодарен нашим воинам и всей нашей команде, потому что каждый день совместно работаем над тем, чтобы приблизить Победу", – говорит Порошенко.