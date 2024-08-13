Координатором КТО в Курской области назначен помощник Путина Дюмин: что о нем известно

Координатором "контртеррористической операции" в Курской области РФ назначен Алексей Дюмин – генерал-полковник, помощник кремлевского диктатора Владимира Путина, "герой России" и экс-глава Тульской области, который в прошлом командовал силами спецопераций РФ во время захвата украинского Крыма. Дюмин уже выехал на Курщину.

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Как сообщают российские СМИ, решение о назначении 12 августа принял Путин по итогам совещания в Ново-Огарево относительно ситуации в Курской области. Задачей 51-летнего Дюмина является координация действий российских силовиков и гражданских властей региона.

Как ожидается, прямо командовать войсками Дюмин не будет, хотя имеет богатый опыт, но должен обеспечить дл яних "максимально благоприятные условия".

Один из кремлевских "милблогеров" Роман Алехин написал в своем Telegram-канале, что Дюмин должен стать эдаким "антикризисным командиром режима КТО" и объединить под своим руководством "силовые и гражданские структуры".

"Для специальных операций у него есть опыт Крыма и не только, для управления гражданскими направлениями у него большой опыт губернаторства", – заявил Алехин.

Что известно о Дюмине

Известно, что Дюмин сам является уроженцем Курской области. Родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика – генерала и учительницы. Окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, служил в Федеральной службе охраны РФ.

В 2014 году назначен заместителем начальника ГРУ РФ, командующим Силами спецопераций РФ, сыгравшими одну из ключевых ролей во время захвата украинского Крыма.

Кроме того, по данным некоторых росСМИ, якобы именно Дюмин разработал и провел операцию экстренной эвакуации Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года, хотя он сам опроверг это и отказался от каких-либо комментариев.

С 2015 года являлся начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. В декабре 2015 года Путин назначил Дюмина заместителем министра обороны Сергея Шойгу, на этом посту он курировал боевую подготовку войск.

С февраля 2016 по май 2024 года был губернатором Тульщины. 29 мая 2024 года Путин назначил Дюмина секретарем Государственного совета РФ.

Еще в 2018 году Дюмин попал в список санкций США в числе 17 чиновников и семи бизнесменов из России.

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