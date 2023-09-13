Копала картошку: жительница Житомира выкопала в огороде 85 мин и 8 гранат времен Второй мировой. Фото

Женщина из Житомира случайно наткнулась на огороде на опасную находку. Она копала картофель и выкопала 85 мин и 8 гранат. Все оружие времен Второй мировой войны.

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Об этом сообщает полиция Житомирской области. Боеприпасы были недалеко от жилого дома, на расстоянии всего 15 метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в земле схоронены 82 минометных мин 82 калибра, 3 противотанковых мин и 8 гранат.

"11 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Житомира о том, что на приусадебном участке она обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского райуправления и работники ГСЧС", – говорится в сообщении.

В настоящее время обеспечена охрана потенциально опасной территории. Взрывотехники извлекут и уничтожат опасную находку.

При этом в полиции подчеркнули, что женщина поступила правильно, ведь она самостоятельно не доставала предметы, а вызвала экстренные службы и призывают в случае обнаружения подозрительных неизвестных вещей, информировать полицию или спасателей (тел. 101 или 102).

"Взрослым и детям важно помнить, что в случае обнаружения подозрительных предметов, оружия и боеприпасов ни в коем случае нельзя их двигать, переносить, разбирать, разбивать, нагревать и т.д., они несут потенциальную опасность вам и окружающим. Тем более нельзя приносить такие вещи домой. Отметьте место находки веткой, яркой тканью, другим доступным способом и предупредите других людей об опасности. Об обнаружении таких предметов или веществ сообщите в специальные службы: спасателям или полицейским. Телефон 102 работает круглосуточно!" – проинформировали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киева мужчина во время работ на огороде обнаружил взрывоопасные предметы. Как установили саперы, ими оказались минометные снаряды времен Второй мировой войны.

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