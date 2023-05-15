Корабль РФ с 'Калибрами' зашел в Азовское море: в ОК 'Юг' назвали причину

Российские войска активизировались в акватории Черного и Азовского морей. Примечательно, что РФ вывела носитель "Калибров" в Азовское море чуть ли не в первый раз за все время войны.

Видео дня

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Вероятно, оккупанты предприняли этот шаг, чтобы обеспечить надежную защиту Крымскому мосту.

"Малый ракетный корабль еще с восемью "Калибрами" чуть ли не впервые во времена полномасштабного вторжения зашел для выполнения задач в Азовское море, где продолжает дежурство, предположительно, как еще один элемент обеспечения прикрытия и защиты Крымского моста", – предполагают в командовании.

Стоит отметить, что в Черном море корабельная группировка также была увеличена до 12 единиц. Российские захватчики вновь нарастили присутствие ракетоносителей. К подлодке присоединился надводный фрегат.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска вывели в Черное море 11 кораблей, три из которых являются носителями "Калибров" (общий залп – до 18 крылатых ракет). Еще один ракетоносец выведен в Азовское море (общий залп – до 8 "Калибров").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!