В Черном море заметили 11 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр"

Российские войска вывели в Черное море 11 кораблей, три из которых являются носителями "Калибров" (общий залп – до 18 крылатых ракет). Еще один ракетоносец выведен в Азовское море (общий залп – до 8 "Калибров").

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Такие данные по состоянию на 11:30 воскресенья, 14 мая, обнародовал официальный Telegram-канал Военно-морских сил ВС Украины. В целом ситуация выглядит так:

– Черное море: на боевом дежурстве ВМС РФ 11 кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет (до 18 штук) "Калибр".

– Азовское море: два вражеских корабля, среди которых один носитель "Калибров" (до 8 штук на борту);

– Средиземное море: на боевом дежурстве противника до пяти кораблей, из них два носителя "Калибров" (залп до 20 ракет).

В течение суток в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

– к Азовскому морю – 21 судно, из них три в направлении пролива Босфор;

– к Черному морю – 27 судов, из них семь продолжили движение к Босфору.

Украинские военные добавили, что страна-агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 14 мая Россия снова атаковала Украину, при этом воздушная тревога минувшей ночью была нетипичной и сначала зазвучала в западных регионах страны.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил: это связано с тем, что для ударов по нашему государству оккупанты начали применять новую тактику.

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