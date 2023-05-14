Чем вызваны нетипичные тревоги в Украине: Игнат объяснил тактику врага

В ночь на 14 мая Россия снова атаковала Украину, при этом воздушная тревога минувшей ночью была нетипичной и сначала зазвучала в западных регионах страны. Это связано с тем, что для ударов по нашему государству оккупанты начали применять новую тактику.

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Они запускали разные типы ракет и иранские дроны-камикадзе, при этом запуски производятся с разных направлений. О новой тактике РФ рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, россияне в последнее время атакуют Украину разными типами ракет и БПЛА. При этом запуски производятся с разных направлений. Так, с юга войска РФ запускают ракеты "Калибр".

"Обычно запускают и с юга. Это все условно, это только направление. Их очень видно, когда они подлетают к нашим средствам обнаружения,– отметил Игнат.

Он отметил, что начало воздушной тревоги с Запада свидетельствует о том, что враг запускал ракеты именно из того направления.

Он также рассказал, что замеченные в Винницкой области неизвестные воздушные цели объясняются тем, что запуски производились с Черного моря, а также оккупированной территории Молдовы – Приднестровья.

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс. В Тернополе зафиксирован прилет, в Харькове слышали взрывы, в окрестностях Киева сработала ПВО

Силы ПВО сбили 25 дронов и три крылатых ракеты. В частности, уничтожены 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131", один ударный БПЛА типа "Ланцет", два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", еще четыре БПЛА и три крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55.