Корпус как система: что Андрей Билецкий построил за год и почему это работает

В марте Третий армейский корпус одолел российское наступление, а в мае начал наращивать дроновый контроль логистики оккупантов на Луганщине. За год корпус остановил потерю территорий там, где раньше бригады теряли десятки километров ежемесячно. В чем секрет боевых побед корпуса Андрея Билецкого и как устроено взаимодействие подразделений Тройки.

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Один год – одна полоса.

В марте 2026 года Россия бросила на прорыв нескольких критических участков фронта на Лиманско-Боровском направлении более 100 единиц техники и более 500 пехотинцев. За четыре часа наступление остановилось – подавляющая часть сил и техники врага уничтожена. Кто это сделал и как стоит понимать не только военным.

До того как Третий армейский корпус зашел в свою полосу, Украина теряла на этом участке десятки квадратных километров в месяц. Сейчас – возвращает.

4 июня 2025 года исполняется год со дня, когда Третий корпус первым среди корпусов ВСУ принял бригады и полностью развернулся в боевые порядки в полосе ответственности. Сейчас он держит более 150 км фронта – около 12% активной линии соприкосновения, самую длинную полосу среди всех корпусов. Против него стоят три армии РФ: 20-я, 25-я общевойсковые и 1-я танковая. Продвижения не имеют.

Третий – воюет собственными бригадами в собственной полосе и одновременно осуществляет оперативное управление подразделениями ТрО, ГПСУ и Нацгвардии. Главком Александр Сырский это отмечал отдельно.

В мае 2026-го Россия оккупировала меньше территории, чем освободили ВСУ – впервые с 2023 года. Третий корпус – один из ключевых факторов этого перелома, при содействии главнокомандующего и командования УОС.

Управление: сократить, а не наращивать

Когда корпус зашел в полосу, первое решение командования было неожиданным: отменить 16 ежедневных докладов от бригад, рассказывает замначальника штаба Третьего корпуса Даниил Новицкий. Информация и так поступала – через нормальную коммуникацию. Логика проста: офицер нижнего звена должен заниматься боем, а не бумагами.

Система управления боем построена на двух принципах.

Первый – общая картина. Штабы всех уровней видят одну оперативную обстановку в реальном времени. Информация движется горизонтально, а не собирается наверху.

Второй – mission command. Командир ставит задачу и определяет намерение. Младшие офицеры сами выбирают способ выполнения. Вместе это сокращает время реакции с дней до часов.

Ключевой инструмент – Battle Captain: офицер, который управляет боем непосредственно, без согласования сверху. После его внедрения в 66-й бригаде, в оперативном подчинении 3 АК командир бригады во время мартовского наступления появился на КП дважды – один раз посмотреть на уничтоженную технику, второй – поставить лимит на расход FPV. Год до того такое было невозможным.

Приданные бригады: сначала дать, потом брать

Большинство приданных подразделений – ТрО, пограничники – приходили без должной поддержки. Корпус выбрал другую логику: сначала максимально дать – подготовку, экспертизу, стажировку, прикрытие, – а потом требовать. Ключевое слово – доверие.

Командиры и офицеры штабов приданных бригад стажировались на командных пунктах корпуса, учились передавать оперативное управление дежурной смене. Результат: после того, как корпус брал бригаду под управление, собственные потери падали вдвое-втрое, потери противника возрастали до пяти раз. В приданных подразделениях эффективность возрастала примерно вдвое по каждому из направлений.

Подготовка: замкнутый цикл

Корпус строит подготовку без привлечения внешних учебных центров. Почти 3 200 бойцов прошли обучение внутри структуры. Приданные бригады – 66 ОМБр, 120 обр ТрО, 3 ПРИКЗ – обучаются по тем же программам и на той же базе, что и штатные подразделения.

За год подготовлено 305 курсантов на курсах адаптации и 110 командиров по программе TLP (Troop Leading Procedures) – 14-дневный курс, который учит планировать миссии, анализировать ошибки после боя и действовать самостоятельно.

Через совместные лагеря в Польше под руководством норвежской миссии прошло около 1 500 военнослужащих. Офицеры приданных бригад говорят: ничего подобного раньше не видели.

Отдельный акцент – сержантская вертикаль. В мобилизованной армии, где в одном окопе могут оказаться топ-менеджер и учитель, советская модель "сержант-наблюдатель" не работает. Корпус строит другую: сержант как ментор, которому доверяют из-за компетентности. Принцип – "Делай как я". Если назначает физическое наказание – становится рядом и выполняет вместе с бойцом.

Технологии: воевать, не тратить людей

Подразделения Третьего корпуса выполнили более 300 000 ударных миссий беспилотными системами. Дроны корпуса перерезают логистику противника на глубину более 200 км в Луганской и Слобожанской агломерациях.

Наземные роботизированные комплексы перевезли более 4 500 т грузов. Примерно каждый второй наземный робот ВСУ – в Третьем корпусе. Задача Билецкого: до конца 2026 года заменить роботами треть пехоты.

С нуля построили эшелонированную фронтовую ПВО, которая уничтожила более 17 000 вражеских дронов, включая "шахедов" – прикрывая не только корпус, но и соседей.

Что за этим стоит

"Мы не придумывали ничего нового – взяли то, что уже прописано в уставах, и воплотили", – говорит Даниил Новицкий. Почему это не работает в других местах?

Ответ: правильно собранная команда и командир, который умеет поставить людей на места и дать им ответственность. Андрей Билецкий за менее чем год трансформировал и собственные бригады, и приданные подразделения. Полоса корпуса – одна из самых стабильных на фронте.

Третий корпус удерживает три населенных пункта в Луганской области – Надежду, Новоегоровку, Грековку – и блокирует продвижение противника к Славянско-Константиновской агломерации и Изюму. Это приближение к тому самому патовому моменту для россиян, о котором говорил Билецкий: огромные потери при полной невозможности продвигаться.

Год в полосе: что мы сделали (справочно)