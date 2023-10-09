Корректировал ракетные обстрелы по Днепру: агент российского ГРУ получил 15 лет заключения. Фото

Агент российского ГРУ, корректировавший ракетные обстрелы по жилому дому, больнице и Управлению СБУ в Днепре проведет за решеткой 15 лет. Отмечается, что российский агент действовал под прикрытием местного волонтерского фонда, где он являлся соучредителем.

Об этом идет речь в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Вражеского приспешника задержали летом этого года в Днепре, в результате сложной специальной операции.

Как говорится в следствии, после обнаружения и задержания его подельников в начале года, российский агент временно прекратил свою деятельность. Но позже установил связь со своим российским "руководителем" по альтернативному каналу связи и продолжил выполнять задачи.

Для замаскирования своей разведывательно-взрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда. Под этим "прикрытием" предатель собирал информацию о силах обороны, действующих на территории города.

Основным объектом его интереса была информация о типах и приблизительном количестве вооружения Вооруженных Сил Украины, которые транспортировались на передовую с использованием железнодорожных путей.

Видео дня

Для этого агент наблюдал за движением украинских военных колонн из офиса волонтерской организации, расположенной недалеко от железнодорожных путей. Информацию, которую он получал, передавал российским военным поисковикам с помощью анонимных мессенджеров.

Также агент фиксировал результаты ракетных атак, а именно по аэропорту, больнице в городе Днепр, жилому дому в городе Подгородное и зданию Управления СБУ. При этом он отмечал точные места попаданий на картах Google.

Во время обысков в месте жительства изменника был обнаружен мобильный телефон, которым он переписывался с оккупантами.

На основании собранных доказательств российский агент осужден по статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Благодаря активному сотрудничеству со следствием, мужчина избежал пожизненного заключения, и суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СБУ задержала жительницу Белозерского района Херсонской области, которая во время оккупации территории сама предложила российским войскам сотрудничество. Она очень радовалась, когда РФ захватила часть украинской земли и хотела быть полезной для военных преступников.

Ранее в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку, работавшую на РФ во время оккупации правобережной части Херсонщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!