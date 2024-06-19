Корректировал ракетные удары по Одессе: агенту ФСБ присудили 15 лет тюрьмы. Фото

Агент ФСБ, корректировавший ракетные удары по Одессе, проведет за решеткой 15 лет. По данным следствия, предателем оказался местный житель, идейный сторонник рашизма.

Видео дня

Об этом сообщает Офис генпрокурора. Отмечается, что досудебное расследование вело СБУ.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный из-за запрещенной российской соцсети передавал подсанкционному московскому блогеру и пропагандисту информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Одессы.

Кроме текстовых сообщений, мужчина присылал фото укрепленных позиций Сил обороны для их дальнейшего поражения вооруженными силами государства-агрессора.

Информатор на этом не остановился и начал сотрудничать с сотрудником ФСБ РФ. По его заданию он разведывал места передислокации ВСУ в регионе и координаты позиций ПВО и складов с боеприпасами.

Злоумышленник корректировал воздушные удары РФ по территории южного региона Украины. Прежде всего, речь идет о ракетно-дроновых атаках на гражданскую инфраструктуру областного центра.

"Для наведения вражеского огня агент фиксировал геолокацию потенциальных целей, а затем мессенджером направлял их своему российскому куратору. Кроме того, после обстрелов города он обходил места "прилетов", чтобы выяснить их последствия и "отчетить" об этом ФСБ", - говорится в сообщении ОГПУ.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в марте 2023 года на попытке передачи разведданных агрессору. Во время обыска в доме предателя изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его преступной деятельности.

На основании собранных доказательств он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Накануне, 18 июня, реальный тюремный срок получил предатель, передавший россиянам позиции Сил обороны Украины под Бахмутом. Житель Константиновки Донецкой области проведет 15 лет в тюрьме.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение коллаборанту Олегу Крючкову – генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым" во временно захваченном Симферополе. Преступник пропагандирует войну и публично поддерживает агрессивную политику Российской Федерации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!